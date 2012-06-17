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Erdoğan'dan Leyla Zana'ya: Görüşme talebi olursa kaçmam

Erdoğan, BDP'li vekil Leyla Zana'nın 'Bu işi çözerse Erdoğan çözer' açıklamasına yeşil ışık yaktı

17 Haziran 2012 05:39

Başbakan Erdoğan, terör sorunuyla ilgili "Bu işi çözerse Erdoğan çözer" diyen Leyla Zana'nın açıklamalarına değindi. Erdoğan, "Görüşme talebi olursa kaçmam" dedi.

Erdoğan, Meksika ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Leyla Zana'nın benimle görüşme noktasına gelmiş bir talebi yok. Ancak bir miletvekili olarak böyle bir talebi olursa kendisiyle görüşmekten kaçmam, bunu da açıkça söyleyeyim. Temennim odur ki bu açıklamalar uzun yılların tecrübesinin de ortaya koyduğu bir neticedir.

BDP keşke silahı unutup, terör örgütünü unutup, parlamento çatısı altında siyasi mücadelesini sürdürse... Taraflar samimi olursa bu iş çözülür.

Benim başbakan olarak söylediğim; bölücü terör örgütü silah bırakmak zorundadır. Bu olmadığı sürece güvenlik güçleri silah bırakamaz. Operasyon halkın huzurunu tehdit edenlere, eli silahlı şehir eşkiyalarına karşı yapılıyor.

Ne diyorlar, polis silah bırakacak, asker silah bırakacak. Polis silah taşıdığı için polis, asker silah taşıdığı için askerdir. Bununla görevli, millet askerine bunun için bedel ödüyor.

Bunları birbirinden ayırmamız lazım. Umarım bunu parlamentoya girmiş olan BDP milletvekilleri ve onlara gönül veren vatandaşlarımız anlar.

Bu süreci de başarılı bir şekilde atlatarak bu terör belasından ülkemizi kurtarırız. Ülkemizin kurtarılması, milli birlik ve kardeşliğimizi pekiştirecek bir sürecin başlangıcı olur.

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