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Demirtaş Zana'ya tepki gösterdi: Kendini kandırma, saf olma

BDP lideri Demirtaş, Zana'nın 'Bu sorunu Erdoğan çözer' sözlerini eleştirdi

15 Haziran 2012 13:59

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana'nın "Ben Tayyip Erdoğan'ın bu işi çözeceğine inanıyorum" sözlerini değerlendirdi. Demirtaş, “Her kim Başbakan’dan umutluysa bu saflıktır, AK Parti gibi düşünmektir” dedi. İsim vermeden Leyla Zana’yı eleştiren Demirtaş, Kürt sorunu Başbakan Erdoğan'ın değil, halkın çözeceğini söyledi.

Selahattin Demirtaş, şunları söyledi:

“Her kim ki ‘Başbakanın çözeceğime umutluyum’ diyorsa kendini kandırır, sadece kendini aldatır. Başka kimseyi peşine takamaz olsa olsa bu saflık olur. Bu, bir AK Parti’li gibi düşünmektir. Başbakanın söylemleri eylemleri ortadadır. Hangi politikası bizde umut yaratabilir? Çözüm umudu Başbakanda değil, halktadır halkta!”

 

Zana: Elimi taşın altına koydum

 

Basına açıklamalarda bulunan Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, Kürt sorununun çözümü konusunda "Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın bu işi çözeceğine inanıyorum buna dair umudumu da inancımı da yitirmedim" diye konuştu.

Zana, daha sonra yaptığı açıklamada ise "Herkes elini taşın altına koysun ben de koyuyorum" dedi.

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