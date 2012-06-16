Ahmet Türk'ten Zana'ya: Çözümü Erdoğan'da aramak yanlış

Leyla Zana'nın 'Kürt sorununu Erdoğan çözer' ifadesine Ahmet Türk'ten de tepki geldi. Türk, "Çözümü Erdoğan'da araması yaklaşımı doğru değil. Erdoğan, çözümün aksine giderek dışlayıcı ve korkutucu bir hal almaya başladı" dedi.

Leyla Zana'nın açıklamalarının ardından Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, Akşam gazetesinden Ali Ekber Ertürk'e konuştu. Zana'nın 'Erdoğan'ın Kürt sorununu çözebileceği' ifadelerine karşı çıkan Ahmet Türk şu açıklamaları yaptı:

"Kürt sorununu çözme sorumluluğu en başta devlet ve hükümete ait. En büyük görev elbette Başbakan Erdoğan'a düşüyor. İki yıldan beri yaptığı konuşmalar, Kürtlere adeta hakaret eden bir söylem tarzı çok da güven verici değil. Sorunu çözme niyetinde olan BDP'ye karşı düşmanca yaklaşımda bulundu. Kürt siyasetçilerine duyduğu öfke ve kin; çözüm konusunda çok da niyetli olduğunu göstermiyor. Ama bu sorunu diyalogla, konuşarak çözmekten başka yol da yok. Leyla Hanım'ın parmak bastığı bazı gerçekler var. Ama Erdoğan'ın çözme niyetinde olduğu düşüncesine fazla katılamıyorum. Sanki Erdoğan çözüme hazırmış yaklaşımı doğru değil. Söylemleriyle kucaklayıcı bir dil kullanmamıştır. Aksine, giderek daha da dışlayıcı, Kürtlere hakaret edici bir üsluba bürünmüştür. Erdoğan çözümün aksine giderek daha dışlayıcı ve korkutucu bir hal almaya başladı. Asıl korkutucu olan da budur."

Türk, Zana'nın bu açıklamaları neden yaptığı konusunda ise 'Niyetini bilemem, onun adına konuşamam, niyetinin ne olduğunu ona sorun' dedi.



Kürtler dışlanırsa sorun çözülmez



CHP ile Başbakan Erdoğan arasındaki Kürt sorununa ilişkin görüşmeleri önemsediklerini de vurgulayan Ahmet Türk, şunları söyledi:

"Partiler arasında diyalog önemli. Biz bunu ta başından beri söylüyoruz. Bu sorun, diyalog olmadan çözülmez diyoruz. İktidarıyla muhalefetiyle partiler bir araya gelsin diyoruz. Başından beri bunu söylememize rağmen sanki diyaloğa biz karşıymışız gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Biz, şunu söylüyoruz; 'Diyaloğa evet ama diyalog yapılırken sorunun asıl tarafı olan Kürtlerin dışlanmasına hayır. Kürtler olmadan bir çözüm arayışı samimi de olmaz gerçekçi de olmaz, sonuç da vermez."



'Zana katkı yapmıştır'



CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Leyla Zana'nın açıklamalarını, ''Zana, bu meselenin tarihi içinde ismi, yeri olan bir kişi. Konuşmak, katkı yapmak iyidir. Zana da bunu yapmıştır, saygıyla karşılamak lazım. Genelde söylediği şeylerin enerjisi olumlu yapıda. Ama söylediği her şeyde mutabık mıyız; değiliz'' diye değerlendirdi.