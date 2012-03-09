Arınç: Başbakanımız inceler ve gereğini yapar

ANKARA (A.A) - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bazı MİT mensupları hakkında soruşturma izni taleplerinin Başbakanlığa gönderilmesine ilişkin, ''Şu anda soruşturmayı yürüten savcılar, Başbakanlığımızdan izin talebinde bulunmuşlarsa, yapılacak şey çok basittir. Sayın Başbakanımız talebi inceler ve gereğini yapar'' dedi.

Bülent Arınç, AK Parti Ankara İl Başkanlığınca Kocatepe Kültür Merkezinde düzenlenen ''Akif'ten Asım'a'' adlı Mehmet Akif Ersoy'u anma programına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin KCK soruşturmasını yürüten cumhuriyet savcılarının, bazı MİT mensupları için Başbakanlıktan izin talebinde bulunduklarını anımsatarak, değerlendirmesini sorması üzerine Arınç, ''Bununla ilgili bir kanun vardı. Yine TBMM, MİT Kanunu'nun 26. maddesini daha da genişleten yeni bir yasal düzenleme yaptı. Bu yasal düzenlemede imzalandı, yürürlüğe girdi. Şu anda soruşturmayı yürüten savcılar, Başbakanlığımızdan izin talebinde bulunmuşlarsa, yapılacak şey çok basittir. Sayın Başbakanımız talebi inceler ve gereğini yapar'' yanıtını verdi.