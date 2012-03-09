T24 LogoT24 Logo
Gündem

Arınç: Başbakanımız inceler ve gereğini yapar

Arınç, ''Şu anda soruşturmayı yürüten savcılar, Başbakanlığımızdan izin talebinde bulunmuşlarsa, yapılacak şey çok basittir. Başbakanımız talebi inceler ve gereğini yapar'' dedi.

09 Mart 2012 17:23

ANKARA (A.A) - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bazı MİT mensupları hakkında soruşturma izni taleplerinin Başbakanlığa gönderilmesine ilişkin, ''Şu anda soruşturmayı yürüten savcılar, Başbakanlığımızdan izin talebinde bulunmuşlarsa, yapılacak şey çok basittir. Sayın Başbakanımız talebi inceler ve gereğini yapar'' dedi.
     Bülent Arınç, AK Parti Ankara İl Başkanlığınca Kocatepe Kültür Merkezinde düzenlenen ''Akif'ten Asım'a'' adlı Mehmet Akif Ersoy'u anma programına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
     Bir gazetecinin KCK soruşturmasını yürüten cumhuriyet savcılarının, bazı MİT mensupları için Başbakanlıktan izin talebinde bulunduklarını anımsatarak, değerlendirmesini sorması üzerine Arınç, ''Bununla ilgili bir kanun vardı. Yine TBMM, MİT Kanunu'nun 26. maddesini daha da genişleten yeni bir yasal düzenleme yaptı. Bu yasal düzenlemede imzalandı, yürürlüğe girdi. Şu anda soruşturmayı yürüten savcılar, Başbakanlığımızdan izin talebinde bulunmuşlarsa, yapılacak şey çok basittir. Sayın Başbakanımız talebi inceler ve gereğini yapar'' yanıtını verdi.

ETİKETLER

MİTSavcıİzin

İlgili Haberler

AKP'den MİT için soruşturma izni isteyen savcılığa tepki

AKP'li Mustafa Elitaş konuştu. Savcılığın, 4 MİT'çinin sorgulanması için Başbakan Erdoğan'dan izin istemesinin ardından AKP'den ilk açıklama geldi.

Başbakan, MİT'çilere soruşturma izni için 'Her şey kanunda belli' dedi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24