AKP'den MİT için soruşturma izni isteyen savcılığa tepki

T24 - AKP'li Mustafa Elitaş konuştu Savcılığın, 4 MİT'çinin sorgulanması için Başbakan Erdoğan'dan izin istemesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi...

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ”Türkiye’nin bekası için terör belasıyla uğraşan en önemli istihbarat teşkilatının üzerine böylesine gidilmesinin, anlamlı olduğunu” söyledi.

Elitaş, parlamentoda gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Savcıların, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu bazı MİT görevlileri için Başbakan’dan izin istediğine yönelik haberlerin sorulması üzerine Elitaş, ”Türkiye’nin bekası için terör belasıyla uğraşan en önemli istihbarat teşkilatımızın üzerine böylesine gidilmesinin biraz anlamlı olduğunu düşünüyorum” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce’nin, ”Savcı, Türkiye’de kendisine yer beğensin” yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Elitaş, muhalefetin ağzında fermuar olmadığını, sorumluluk taşımadığı için istediği gibi konuştuğunu söyledi. Elitaş, muhalefetin, biraz sorumluluk gerektirdiğini ifade etti.

Elitaş’a, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın, milletvekilliğinin yeminle değil, mazbatanın alınmasından sonra başlayacağına yönelik açıklamaları da soruldu. Elitaş, göreve başlanabilmesi için TBMM’de uygun şartlarda yemin edilmesi gerektiğini belirterek, milletvekili mazbatası almak başka, göreve devam etmenin başka şeyler olduğunu söyledi.

'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır'

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonun dünkü görüşmelerinde ”yumrukların havada uçuştuğunu” söyleyen gazeteciye Elitaş, ”Olay biraz fazla büyütüldü gibi. İstanbul Milletvekilimiz Hakan Şükür’ün, TBMM Genel Kurulunda kadın milletvekillerimize verdiği gülle jest yapmasından milletvekili arkadaşlarımız rahatsız oldu.

Şükür, komisyonda Dünya Kadınlar Günü nedeniyle danışmanıyla gül dağıtma işini, kendileri düşünemediğinden dolayı biraz psikolojik baskının sonucunda Sayın Şükür’e yapamadıkları saldırıyı danışmanına yaptılar. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali...Hem görüntülere baktığınızda hem de olayı izleyenleri dinlediğinizde CHP milletvekillerinin, danışmana saldırısı varken CHP’lilerin bir danışmanın, milletvekillerine saldırdığı şeklinde gerçek olmayan ifadeleri söylemeleri milletvekilliğine yakışmayan bir tarz” karşılığını verdi.

CHP’nin, TBMM Başkanlığından Şükür’ün danışmanının hizmet sözleşmesinin iptalini istediğinin hatırlatılması üzerine Elitaş, ”CHP uğraşacak başka bir şey bulmadı. Türkiye’nin gündeminde o kadar önemli meseleler var ki. CHP eğer böyle şeylerle uğraşıyorsa vay Türkiyemin haline vay Anamuhalefetin haline” dedi.

'Arenada zannediyor'

Elitaş, CHP Grup Başkanvekili İnce’nin, AK Parti grup başkanvekilleriyle, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanun teklifine ilişkin kendisiyle tartışmaya çağırdığının hatırlatılması üzerine, bazı siyasi parti grup başkanvekillerinin, kendilerini ”çağlar ötesinde, arenada zannettiğini” söyledi. Elitaş, bir meselenin ringe davet edilerek, ”kim ne biliyorsa, gelin karşıma” demenin, zayıflık göstergesi olduğunu ifade etti.

TBMM komisyonlarında bunların hepsinin tartışıldığını dile getiren Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü: ”Sadece tahammülsüzlükten dolayı, CHP’de işgal kültürü egemen olmaya başladı. Kendi kurultaylarında, kendi milletvekillerine karşı bir saldırı düzenlendi. Aynı şey TBMM İçtüzüğü’nün değiştirilmesinde kürsü işgali, komisyonda kürsü işgalini gündeme getirmeye başladılar.

CHP, artık herhalde işgal kültürünü içtüzüğüne yerleştirmiş diye tahmin ediyorum. Doğru bir yaklaşım değil. Komisyon Başkanı, aşırı müsamahakar davranmasına rağmen hazımsızlıkla karşı karşıya kalmak... Muhalefet, direnmek bu şekilde, kaba kuvvetle olmaz; fikirle olur. Anamuhalefet partisi olarak kaba kuvveti, TBMM’de öne çıkarmaya çalışırsanız onları takip edenlerin hangi noktaya doğru gideceklerini düşünmek bile istemiyorum.”

'Rövanş değil'

Elitaş, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Şubat’a yönelik açıklamalarının sorulması üzerine, Gül ile Erdoğan’ın söylediklerinin karşı karşıya olmadığını, üst üste oturtulduğu zaman anlamlı bir sonuç ortaya çıkacağını kaydetti.

28 Şubat’ın 15 yıllık süre içinde toplumda bıraktığı izleri silmenin, iktidarın, siyasetin görevi olduğunu dile getiren Elitaş, şunları söyledi: ”İzleri silerken rövanş almak anlamında değerlendirirseniz yanlış noktaya gidersiniz. 28 Şubat olup, bitmiştir. Türkiye’nin geleceğiyle, eğitim sistemiyle ilgili en önemli konularda ’onlar böyle yapmıştır, rövanş hissi doğmasın’ diye düzeltme yoluna gitmediğimiz takdirde bu millete karşı yapılan haksızlık olmuş demektir, milletin size verdiği görevi yerine getirememişsiniz anlamına gelir. Rövanş hissiyle ortaya çıkan bir konu değil, 28 Şubat’ın hatalarını düzeltmek olarak bakmak gerekiyor.

Kimse bunu rövanş olarak, intikam alma duygusuyla yapılan bir hareket olarak değerlendirmemeli. Yapılan anketlerde de 4 artı 4 artı 4 ile ilgili olumlu sonuç var. Gerçi Sayın Kılıçdaroğlu bunu kabul etmese de... İşine geleni kabul ediyor, işine gelmeyeni kabul etmiyor. Bilimsel sonuçların çok etken olduğu bir çağda, Anamuhalefet partisinin bilimsel gerçeklerden bu kadar uzak durması da şaşırtıcı.” Merve Kavakçı’nın durumuyla ilgili bir soruyu yanıtlarken Elitaş, bu konuya Meclis Başkanlık Divanının karar vereceğini belirtti.