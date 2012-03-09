Başbakan, MİT'çilere soruşturma izni için 'Her şey kanunda belli' dedi

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, savcılığın 5 MİT mensubu için soruşturma izni istemesini “Her şey kanunda belli” sözleriyle değerlendirdi.

Başbakan Erdoğan, eğitim sistemindeki “4+4+4” düzenlemesiyle ilgili eleştirilere tepki gösterdi.

'Dünyadaki eğitim sistemini incelesinler'

"Bu ülkede sadece '4+4+4'ün aleyhine konuşanların dışında lehine konuşanlar da var. Bizimle şu anda bu çalışmayı yürüten arkadaşlarımız az çok mürekkep yalamış insanlardır. Bu işleri az çok bilirler. 60 ay meselesini sürekli olarak gündeme getirenler, dünyayı iyi bir incelesinler.

60 ay meselesini sürekli gündeme getirenler dünyayı iyi bir incelesinler. Çocuk kaç aydan itibaren alıcıdır; okul öncesi eğitimi ne zaman başlatıyorlar ve biz ne zaman başlatıyoruz bunu da bir incelesinler. Efendim işte merdivenleri çocuklar nasıl çıkacakmış... Sen 3. ya da 4. kata 1. sınıf öğrencisini değil, giriş katına koyarsın olur biter. Bu kadar komik tezler öne sürüyorlar. Bu işlerin hiçbirini bizim yutacak halimiz yok.

Bu işe sıfırdan başlamıyoruz. Dünyadaki tecrübeler hepsini inceleyerek çalışmalarımızı yaptık. Komisyon bitecek ondan sonra Genel Kurul’dan geçirmek suretiyle de ülkemizin özellikle 10 yıllarını kaybettiği düz liselerden yavaş yavaş meslek liselerine geçiş sürecini kararlılıkla sürdüreceğiz.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bugüne kadar hiçbir uzlaşı sağlanamadı ki bu konuda da sağlansın. Biz akşamdan sabaha değişen bir kişiyle neyi konuşacağız.”

'Her şey kanunda belli'

Erdoğan, Savcılığın MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu 5 MİT mensubunun soruşturulması için izin talebinde bulunmasını ise şu sözlerle değerlendirdi: “Onunla ilgili kanun var biliyorsunuz. Kanunu okursanız orada her şey açık ve nettir."