Ardahanlı kendi evinde İstanbullu kirada oturuyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2011 yılına ilişkin Nüfus ve Konut Araştırmasına göre, Türkiye'deki hane sayısı 19 milyon 481 bin 678, ortalama hanehalkı büyüklüğü ise 3,8 oldu.

Araştırma, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden elde edilemeyen hanehalkı özellikleri, işgücü, istihdam ve işsizlik, göç ve göç nedeni, engellilik ile bina ve konut nitelikleri gibi bilgileri sağlamak amacıyla yapıldı. Araştırma, ''2 Ekim 2011'' tarihini referans gün kabul ederek, 3 Ekim-31 Aralık 2011 tarihleri arasında, örnekleme yöntemiyle seçilmiş sayım bölgelerindeki yaklaşık 2,2 milyon hanenin yanı sıra kurumsal yerlerde bulunan kişilerle yapıldı. Araştırmada yaklaşık 9 milyon kişi ile yüz yüze görüşme gerçekleştirildi.

Araştırmaya göre, ortaya çıkan sonuçlar özetle şöyle:

•Türkiye'deki hane sayısı 19 milyon 481 bin 678, ortalama hanehalkı büyüklüğü ise 3,8.

•Ortalama hanehalkı büyüklüğü en yüksek olan iller sırasıyla Şırnak (8), Hakkari (7,9) ve Siirt (6,8) olurken,en düşük olan iller ise Çanakkale (2,9), Balıkesir (3) ve Eskişehir (3) olarak sıralandı.

•Hanehalklarının yüzde 20'si tek katlı binalardaki, yüzde 25,5'i 4-5 katlı binalardaki, yüzde 23,1'i de 6 ve daha üzeri katlardaki binalardaki konutlarda yaşıyor.

•Hanehalklarının yüzde 21,8'i 10 ve daha az yaştaki binalardaki konutlarda yaşıyor. 10 ve daha az yaştaki binalardaki konutlarda yaşayan hanehalkı oranının en yüksek olduğu iller Hakkari (yüzde 40,1), Bingöl (yüzde 38,2) ve Van (yüzde 37,5). En düşük orana sahip iller Bartın (yüzde 12,9), Uşak (yüzde 13,3) ve Balıkesir (yüzde 15).

•Hanehalklarının mülkiyet durumuna göre dağılımına bakıldığında kendi konutunda oturanların oranının en yüksek olduğu il yüzde 84,3 ile Ardahan, en düşük olduğu il ise yüzde 59,5 ile Gaziantep oldu. Kirada oturanların oranının en yüksek olduğu il yüzde 31,5 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise yüzde 8,4 ile Ardahan olarak belirlendi.

•Konutunun içinde borulu su sistemi olan hanehalklarının oranı yüzde 97,4 olurken, konutunda tuvalet bulunan hanehalklarının oranı yüzde 92,5 ve konutunda banyo bulunan hanehalklarının oranı ise yüzde 97,2 olarak kayıtlara geçti.

•Konutunda borulu su sistemi bulunan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu ilk üç il sırasıyla; Sakarya (yüzde 99,9), Kocaeli (yüzde 99,8) ve Zonguldak (yüzde 99,8), en düşük olduğu iller ise Iğdır (yüzde 65,7), Ağrı (yüzde 69,1) ve Şanlıurfa (yüzde 78) oldu. Konutunda tuvalet bulunan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu ilk üç il Karabük (yüzde 99,96), Bartın (yüzde 99,9) ve Bolu (yüzde 99,9), en düşük olduğu iller ise Kars (yüzde 49,7), Iğdır (yüzde 51,7) ve Ağrı (yüzde 56,4) olarak belirlendi.

Konutunda banyo bulunan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu ilk üç il Sakarya (yüzde 99,9), Ordu (yüzde 99,8) ve İstanbul (yüzde 99,8), en düşük olduğu ilk üç il ise Iğdır (yüzde 73,3), Kars (yüzde 76) ve Ardahan (yüzde 76,7) şeklinde sıralandı.

•Oda başına düşen kişi sayısı (salon dahil; mutfak, banyo ve tuvaletler hariç) 1,1

•Nüfusun yüzde 3'ü, yani 2 milyon 207 bin 844 kişi bir yıl önce ikamet ettiği ilden farklı bir ile göç etti.

•Yaklaşık 4,9 milyon kişinin en az bir vücut fonksiyonu bozukluğu bulunuyor.

•İşsizlik oranının en yüksek olduğu il yüzde 15,3 ile Şırnak oldu. Şırnak'ı, yüzde 13,8 ile Diyarbakır, yüzde 13 ile Hakkari takip etti. İşsizlik oranı en düşük olan iller Kastamonu (yüzde 3,5), Çanakkale (yüzde 4,2) ve Nevşehir (yüzde 4,3) oldu.

•İşsizlik oranı erkekler için yüzde 7, kadınlar için yüzde 10,6 olarak hesaplandı.

•İstihdam oranının en yüksek olduğu il yüzde 58,2 ile Ardahan olarak belirlendi.