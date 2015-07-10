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Spor

Arda Turan'ın menajeri: Arda ile birbirimize sarılıp ağladık

Ahmet Bulut: İmzalar atıldıktan sonra çok duygulandık birbirimize sarılıp ağlamaya başladık

10 Temmuz 2015 14:02

Yılın transferi Arda Turan, yeni takımı Barcelona ile basın önünde imza atmak üzere dün Barcelona'ya gitti. Yıldız oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, "İmzalar atıldıktan sonra çok duygulandık. Birbirimize sarılıp ağlamaya başladık" dedi.

Hürriyet'ten Koray Durkal'ın haberine göre, Bulut, “İki ay önce Arda’yı aradım. ‘Seninle acilen görüşmem lazım’ dedim. ‘Telefonda söyle’ dedi ama kabul etmedim. ‘Hemen buluşalım, sana bir sürprizim var’ dedim. “Bir araya geldik, ilk sözüm “Arda sana bir şey söyleyeceğim ama yemin et, anne ve babana dahi söylemeyeceksin” oldu. Kabul etti, ‘Barcelona’ya gidiyoruz’ dedim. İnanamadı. Iki hafta sonra ona Barcelona Kulübü’nde yaptığımız görüşmenin fotoğrafını yolladım” ifadelerini kullandı.

Bulut sözlerini şöyle sürdürdü:

“Görüşmeden birkaç hafta sonra Ibiza’ya gittik. Atletico’nun sahibi ve başkanıyla görüştük orada. Çünkü Arda’nın transferine izin vermiyorlardı. Ama sağolsunlar sonrasında Arda’yı kırmadılar. Sağlık kontrolünü Madrid’de yaptık. Barcelona’nın doktorları oraya geldi.”

“Bu işi sadece Arda ve ben biliyorduk. Kulüp bizden büyük bir titizlikle rica etti. Babası da imza aşamasında öğrendi. İmzalar atıldıktan sonra Arda hocası Fatih Terim’i arayarak durumu anlattı. Ailesi ve yakın çevresindeki herkes imzadan sonra Arda’nın Barça’da olduğunu öğrendi.”

“İmzalar atıldıktan sonra çok duygulandık. Birbirimize sarılıp ağlamaya başladık.” (Bu sırada söze giren Arda Turan bize, ‘En iyi hikayeyi sen alıyorsun’ dedi.)

“2010 yılında Arda’ya Atletico Madrid’den teklif geldiği günleri hatırlıyorum. O zaman ‘Sahte’ demişlerdi. Hatta bazı haberlere bile ‘İşte sahte teklifin belgesi’ yazdılar. Acı çektik resmen. Ama bunlar bizi yıldırmadı.”

“Arda’nın İspanya kariyeri boyunca değişen tek yönü daha profesyonelleşmesi oldu. Kendine dikkat edip, daha fazla futbola konsantre oldu. Kendine ayırdığı zaman ve Avrupa’daki insanların sporculara gösterdiği saygı da Arda’ya pozitif olarak yansıdı.”

 

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