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Arda Turan'dan gazeteciye: Karımla konuşuyorsun, kafanı, gözünü kırarım!

Çift gerginliğin ardından yoldan çevirdikleri bir taksiye binerek oradan ayrıldı

25 Mart 2018 13:00

Nişantaşı'nda eşi Aslıhan Doğan ile görüntülenen Başakşehirli futbolcu Arda Turan soruya sinirlenince bir gazeteciye, "Senin kafanı, gözünü kırarım!" dedi.

Yaklaşık iki hafta önce nikah masasına oturan Arda Turan-Aslıhan Doğançifti, önceki gün Nişantaşı’nda yemekteydi.

“Aslı Hanım, eşinizin evinde düzenlenen sade bir törenle evlendiniz. Hayalinizdeki düğün nasıldı?” sorusu üzerine Doğan, elini ağzına götürüp fermuar işareti yaparak konuşmayacağını ima etti.

Muhabirin bu kez “Arda Bey konuşma yasağı mı getirdi?” diye sorması üzerine 31 yaşındaki futbolcu öfkelendi.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Turan, soruyu duyunca öfkeyle dönerek muhabire “Edepli ol, ne demek yasak. Senin kafanı gözünü kırarım, karımla konuşuyorsun” diye bağırdı.

Çift gerginliğin ardından yoldan çevirdikleri bir taksiye binerek oradan ayrıldı.

Turan'a yemekte kardeşi Okan Turan ve onun kız arkadaşı da eşilik etti. Çift restorandan kendi otomobilleriyle çıkış yaptı.

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