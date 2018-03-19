T24 LogoT24 Logo
Spor

Tolga Zengin ve Arda Turan tartıştı!

Dün oynanan Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasının devre arasında tatsızlık çıktı

19 Mart 2018 15:35

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ligin kaderini belirleyecek karşılaşmalardan biri olan Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçının devre arasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu koridorlarında kavga çıktı. Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Tolga Zengin zor sakinleştirildi! Arda Turan ve Emre Belözoğlu maç kadrolarında olmadıkları için mücadeleyi locada izliyorlardı Arda Turan'ın devre arasında koridorlara inmesiyle tartışma çıktı.

Habertürk'ün iddiasına göre Arda Turan'a küfür edildi, Arda ile Tolga birbirlerini ittirdi. Maçın devre arasında iki takım soyunma odası koridoruna girdiği anda ortalık bir anda karıştı. Başakşehirli yöneticiler hakeme tepki gösterip, "Fenerbahçe maçında da aynı şeyleri yaptınız, bugün de bizi ezmeye kalkıyorsunuz" şeklinde laf attılar. Beşiktaş kanadı da olaya dahil olunca gerilim arttı. O esnada Tolga Zengin ile orada muhabbet eden Arda Turan da olaya karışınca itiş kakış yaşandı. Beşiktaş ikinci kaleci antrenörü Hakan Çalışkan ve Arda Turan küfürleşti. Arda ve Tolga'nın da birbirlerini ittikleri görüldü. Daha sonra olaylar çok büyümeden yatıştırıldı.

ETİKETLER

Tolga ZenginArda Turandevre arası tartışmaBaşakşehirBeşiktaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24