Tolga Zengin ve Arda Turan tartıştı!

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ligin kaderini belirleyecek karşılaşmalardan biri olan Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçının devre arasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu koridorlarında kavga çıktı. Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Tolga Zengin zor sakinleştirildi! Arda Turan ve Emre Belözoğlu maç kadrolarında olmadıkları için mücadeleyi locada izliyorlardı Arda Turan'ın devre arasında koridorlara inmesiyle tartışma çıktı.

Habertürk'ün iddiasına göre Arda Turan'a küfür edildi, Arda ile Tolga birbirlerini ittirdi. Maçın devre arasında iki takım soyunma odası koridoruna girdiği anda ortalık bir anda karıştı. Başakşehirli yöneticiler hakeme tepki gösterip, "Fenerbahçe maçında da aynı şeyleri yaptınız, bugün de bizi ezmeye kalkıyorsunuz" şeklinde laf attılar. Beşiktaş kanadı da olaya dahil olunca gerilim arttı. O esnada Tolga Zengin ile orada muhabbet eden Arda Turan da olaya karışınca itiş kakış yaşandı. Beşiktaş ikinci kaleci antrenörü Hakan Çalışkan ve Arda Turan küfürleşti. Arda ve Tolga'nın da birbirlerini ittikleri görüldü. Daha sonra olaylar çok büyümeden yatıştırıldı.