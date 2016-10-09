Arda Turan: Diyorlar ki "Arda maçta trip atıyor", hadi oradan ya...

Arda Turan, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Turan, milli takımdaki sorunun prim konusu olmadığını söyledi. Yıldız oyuncu ayrıca, maçta "trip attığı" yani isteksiz davranışlar sergilediği yönündeki eleştirlere ise "Hadi oradan ya" diyerek tepki gösterdi.

Arda Turan, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına katılarak açıklamalarda bulundu.



Yıldız futbolcunun açıklamalarından önemli bölümler şöyle:



Bayrampaşa'da, mütevazi bir ailenin çocuğuyduk. Hayal kurarak, çalışarak ve futbolu severek buralara geldik.

Evde sürekli maç izliyorum. O maç, bu maç, basketbol, voleybol.. Çarşambadan pazartesiye kumandayı kimse alamıyor.

Annem hala maça çıkarken "Aman oğlum sinirlenme" diyor..



Bak abi şimdi Emre Çolak nasıl oynuyor.. Galatasaray'da sıkıntıları vardı, dedim olmuyorsa gel burada oyna...

Gittikten sonra psikolojim nasıl rahatladı.. Gitmemiz lazımdı. Başarabileceğimizi göstermek için gerekirse uzaya gitmek lazım.



Çin'den müthiş bir teklif gelmişti. Barcelona beni vermedi. Bana da inanılmaz bir para önerdiler. Ben uzun vadeli bir projeyim.



Messi futbolda her şeyden önce gelir. Neymar benim kardeşim gibi ama Messi çok farklı.



İspanya'da öyle veya böyle hakkımda bir kitap yazıldı. Türkiye'de de öyle. Paradan şundan önce benim hayalim örnek olmaktı.



'Konu prim falan değil!'





Biz mecbur kaldığımız zaman konuşmak zorunda kaldık. Böyle bir maç öncesi polemik asla yapmayız.



Biz her zaman gel derler gideriz, git derler gideriz. Bir şey varsa hocamız açıklar, ben ne açıklayayım? İnsanlarda 1.5 maçlık hatırım yok muydu ya? Hırvatistan ve İspanya maçları için söylüyorum.. Hollanda'lara gol atıp asist yaptık. 10 yıldır milli takımda oynuyorum, kaptanlık yapmışım, iyi maçlar oynamışım. 1.5 maçlık kredim yok mu ya?



Galatasaray taraftarıyla benim aramdaki aşk kaç futbolcu arasında var? Belki 10 tane.. Beni ıslıkladılar. Ama şu an yine süperiz.



15 maç yenilmeyen takımın kaptanız bizdik. Bu takımı sempatik hale getirmişiz. Ben demiyorum çok iyi insanım, süper futbolcuyum.

Diyorlar ki Arda maçta trip atıyor. Hadi oradan ya...



Bizim primle falan işimiz olmadı. Söylemek istemiyorum ama ben o kadar para kazanıyorum. Primle ne işim olur! Konu prim mirim değil. 3 ay insanlar bize 'primci' dediler. Sonra meselenin prim meselesi olmadığı ortaya çıktı. Ne oldu? Gel derlerse geliriz, git derlerse gideriz. Bunun dışında herhangi bir şey söylememizin imkanı yok. İnandığım doğrular üzerine yaşar giderim. Bu milli takıma ben yokken o kadar çok dua ediyorum ki... Dünya Kupası'na gitmemiz lazım. Ben sorunları az seviyeye indirip, paylaşıp çözülmesinden yanayım. Hocamız öyle uygun görmüştür, başımızın üzerinde de yeri vardır.



'Milli formayı özlemez mi insan!'





Özlemez misin milli formayı ya... Ben akşam giderim milli formaya bakarım, "Hey yavrum be" derim. Arda başarısız algısını kabul etmiyorum. Trip attı, mücadele etti diyorlar. Trip atan insanın kariyeri böyle olur mu?



Ben senede kaç para kazanıyorum! Şehit ailelerine verin diyorlar. Biri öyle dedi, ben de dedim ki siz bana borçlu çıkarsınız... Federasyon 150-200 milyon TL gelir elde etti Euro 2016'ya gittiğimiz için. Biz bu paraları halkın vergilerinden almadık!



Hiçbir saygısızlık yapmadım. Tekrar söylüyorum! Beni tanıyanlar bilir. Hocamız bizi almadı, başımızın üstünde yeri var. Hocamız bizi aldı, yine aynı. Hocamızın tercihi hakkında bir şey diyemeyiz. 'Ben neden çağrılmadım, ben neden yokum?' diye bir cümle duydunuz mu benden?



40-50 erkek bir kamptasın. Tabii ki tartışma olacak... Türk medyasını suçlamıyorum. Olaylar varsa tabii ki konuşacaksınız. Bu olaylar medyaya yansımamalıydı!



