T24 LogoT24 Logo
Spor

Barcelona TFF'ye Arda Turan'ı sordu

Başarılı futbolcunun moral olarak düşüş yaşamasını istemeyen Katalan ekibi harekete geçti

06 Ekim 2016 19:43

Arda Turan - Fatih Terim gerginliğine Barcelona da dahil oldu. Euro 2016’nın ardından A Milli Takım kadrosuna alınmayan Arda Turan’la ilgili Barcelona somut olarak ilk adımını attı. Milli takım arasında A takımda neredeyse hiçbir oyuncusu kalmayan Katalan Kulübü’nün yetkilileri Arda’nın milli takıma alınmaması ile ilgili olarak harekete geçti.

İspanya’da sergilediği performansla taraftarının alkışını alan futbolcunun kadroya alınmama sebebini öğrenmek isteyen Katalan yöneticiler Arda Turan için Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bilgi istedi. Yeni Şafak’ın haberine göre; Futbolcunun moral olarak düşüş yaşamasını istemeyen Barcelona kulübünün ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili olarak federasyonla önemli görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bilindiği üzere Arda Turan, Euro 2016 sonrası Fatih Terim’in kararı doğrultusunda A Milli Takım’a alınmıyordu.

ETİKETLER

BarcelonaArda TuranTFFMilli Takım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24