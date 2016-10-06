Barcelona TFF'ye Arda Turan'ı sordu

Arda Turan - Fatih Terim gerginliğine Barcelona da dahil oldu. Euro 2016’nın ardından A Milli Takım kadrosuna alınmayan Arda Turan’la ilgili Barcelona somut olarak ilk adımını attı. Milli takım arasında A takımda neredeyse hiçbir oyuncusu kalmayan Katalan Kulübü’nün yetkilileri Arda’nın milli takıma alınmaması ile ilgili olarak harekete geçti.

İspanya’da sergilediği performansla taraftarının alkışını alan futbolcunun kadroya alınmama sebebini öğrenmek isteyen Katalan yöneticiler Arda Turan için Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bilgi istedi. Yeni Şafak’ın haberine göre; Futbolcunun moral olarak düşüş yaşamasını istemeyen Barcelona kulübünün ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili olarak federasyonla önemli görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bilindiği üzere Arda Turan, Euro 2016 sonrası Fatih Terim’in kararı doğrultusunda A Milli Takım’a alınmıyordu.