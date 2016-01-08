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Spor

Arda, Barcelona-Granada maçında ilk 11'de olacak mı?

Luis Enrique: Arda ve Aleix, ilk maçın zevkini çıkardılar. Artık diğer futbolcular gibi formlarına göre değerlendirilecekler

08 Ocak 2016 22:56

İspanya 1. Ligi'nde (La Liga) Granada maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, Kral Kupası'nda Espanyol'a karşı ilk kez Barcelona formasıyla oynama şansı bulan Arda Turan ve Aleix Vidal ile ilgili sorulara cevap veren teknik direktör Luis Enrique, "Arda ve Aleix, ilk maçın zevkini çıkardılar. Artık diğer futbolcular gibi formlarına göre değerlendirilecekler. Takım işlerliği ve onlar için en iyisi ne ise ona göre karar vereceğim" dedi.

Espanyol'a karşı oynanan derbi maç sonrasında her iki takımın futbolcuları arasında yaşanan tartışmalarla ilgili "Tansiyonu düşürmenin en iyi yolu belki de konuşmamak" yorumunu yapan Barcelona Teknik Direktörü, "Ben günü yaşayan biriyim ve gün bizim için sadece Granada" diye ekledi.

Luis Enrique, Espanyol maçı sonrası tartışmaların odak noktalarından olan Gerard Pique ve Luis Suarezile Brezilya'daki şirketiyle bağlantılı vergi kaçırdığı iddialarıyla ilgili sanık olarak İspanya'da da ifade verecek Neymar hakkında yöneltilen sorulara ise cevap vermedi. Barcelona Teknik Direktörü, "Beni tek ilgilendiren ve endişelendiren Granada" demekle yetindi.

La Liga'da sezonun ilk yarısının sona ereceği 19. hafta öncesinde, Barcelona bir maç eksiğiyle 39 puanla 2. sırada yer alırken, Granada ise 17 puanla 17'ncilikte bulunuyor.

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