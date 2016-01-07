Arda’nın hasreti sona erdi



İspanyol devi Barcelona ile geçen Temmuz ayında anlaşarak kariyerinde büyük bir aşama kaydeden Türk milli oyuncu Arda Turan FIFA'nın uyguladığı transfer yasağı nedeniyle sezonun ilk yarısında forma giyememişti.

Arda Turan, Messi, Neymar, Luiz Suarez ve Iniesta gibi yıldız isimlerin bir arada olduğu takımıyla dün akşam ilk kez seyircisi karşısına çıktı. Barcelona İspanya Kral Kupası dördüncü tur ilk maçında Nou Camp'ta ağırladığı Espanyol'u 4-1 mağlup etti.

Konuk takım maçtaki tek golünü henüz 9'uncu dakika Caicedo ile kaydederken Barcelona bu gole Messi (13./44.), Pique (49.) ve Neymar (88.) ile karşılık verdi. Konuk takımda Hernan Perez ve Diop kırmızı kartla oyun dışı kalınca Espanyol maçı 9 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Turan orta sahanın solunda 68 dakika boyunca görev yaptı. Nou Camp'ta ilk maçına çıkan başarılı oyuncu yerini Rakitic'e alkışlarla bıraktı.

Arda Turan gibi transfer yasağından etkilenen bir diğer oyuncu Aleix Vidal de dün akşam ilk kez Barcelona formasıyla sahaya çıktı.

İspanya'da son olarak Atletico Madrid formasıyla 17 Mayıs 2015'te ligde Barcelona'ya karşı forma giyen ve milli maçlar dışında oynamayan Arda yaklaşık 8 ay sonra bu defa Barcelona formasıyla sahalara dönmüş oldu.

Barcelona teknik direktörü Luis Enrique Arda Turan'ın Barcelona formasıyla çıktığı ilk maçla ilgili değerlendirmesinde öğrencisinin futbolunu överken Arda da duygularını twitter hesabından paylaştı. Takım arkadaşlarıyla gol sevinci yaşarken görüldüğü bir fotoğraf ekleyen milli futbolcu İngilizce ‘bunun bir parçası olduğum için gururluyum' diye yazdı.

Kral Kupası'nda çeyrek finalisti belirleyecek olan rövanş mücadelesi 13 Ocak'ta Espanyol'un sahasında oynanacak.