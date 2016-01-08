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Spor

Messi, Arda'nın kulağına ne söyledi?

Arda, çarşamba gecesi Barcelona ile ilk maçına çıkmıştı

08 Ocak 2016 10:47

Barcelona'da Lionel Messi'nin 44. dakikada attığı frikik golü sonrasında Arda Turan'ın kulağına bir şeyler fısıldaması dikkat çekti. Milli futbolcu konuyla ilgili "Aramızda bir espri" açıklamasında bulundu.

Barcelona forması ile ilk maçına çıkan Arda Turan maçın ardından NTV Spor'a açıklamalarda bulundu.

Arda Turan'ın sözleri şu şekilde;

"Tabii ki bir heyecan oluyor ama rahattım. Maç da çok keyifli geçti, kazandığımız için çok mutluyum. Çok iyi hissediyorum. Maç çok farklı bir şey. Yeniden bir şeyler göstermek istiyorsunuz. Takımımızda zaten dünyanın en iyileri oynuyor. İlk maçımda kazanmak çok önemliydi. Geriye de düştük, kazanamasaydık çok üzülürdüm. Messi gelip kulağıma bir şeyler söyledi ama bende kalsın. Aramızda bir espri vardı."

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