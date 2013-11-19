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Yaşam

'Araştırmacı Aytunç Altındal'ın ölümü şüpheli' iddiası

68 yaşında vefat eden araştırmacı yazar Aytunç Altındal'ın cenazesi Teşvikiye Camii'nden kaldırıldı. Cenaze töreninde Altındal'a yönelik suikast girişimleri olduğu iddiası dile getirildi

19 Kasım 2013 19:11

Kanser tedavisi gördüğü hastanede önceki gün 68 yaşında vefat eden araştırmacı ve yazar Aytunç Altındal için Karacaahmet Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Altındal'ın ölüm nedeniyle ilgili şüpheler olduğunu dile getiren manevi kızı Yonca Bayrak, "Ölümü şüpheli. Araştırılacaktır. Aytunç hocaya tanık olduğumuz, olmadığımız suikast girişimleri olmuştu" ifadesini kullandı.

Cenaze namazına katılan gazeteci Abdurrahman Dilipak imamın yanına geçerek, Altındal'ın tekbirlerle uğurlanmak istediğini kendisine vasiyet ettiğini söyledi. Dilipak, cenaze namazına katılanlarla birlikte tekbir getirdi. Cenazeye Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldığını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Altındal'ın ölümünün Türkiye için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

 

Ölüm nedeni

 

Cenaze töreninde, kanser hastalığı nedeniyle öldüğü söylenen Aytunç Altındal'ın suikaste uğradığı iddiası dile getirildi. Altındal'ın manevi kızı Yonca Bayrak, "Ölümü şüpheli. Araştırılacaktır. Aytunç hocaya tanık olduğumuz, olmadığımız suikast girişimleri olmuştu" dedi. Suikast iddialarıyla ilgili, "O bir varsayımdı. Benimle paylaşmıştı." diyen ağabey Mehmet Altındal, sözlerini "Bir şey ispat edecek halimiz yok" diyerek bitirdi. İddialarla ilgili Abdurrahman Dilipak da "Uzun süren hastalığı beni kuşkulandırmadı değil, çok şey biliyordu" yorumunu yaptı. Aytunç Altındal cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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