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Yaşam

Araştırmacı Aytunç Altındal hayatını kaybetti

Yazar ve araştırmacı Aytunç Altındal, vefat etti. Altındal'ın 1992'de İngiltere'de yayınlananı Üç İsa kitabı büyük ilgi görmüştü

18 Kasım 2013 12:42

Araştırmacı ve yazar Aytunç Altındal, 68 yaşında hayatını kaybetti. Gece saatlerinde yaşamını yitiren Altındal'ın cenazesi, yarın öğle vakti Şakirin Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İstanbul'da 1945'te dünyaya gelen Altındal, 1983'te İsviçre'de Modus Vivendi Kültür Merkezi'ni kurarak 10 yıl yönetti. 1989 yılında Rusya'da Kültür Danışmanlığı görevini yapan Altındal, 1992'de İngiltere Edinburg'taki Akademik Proje İdari Heyeti üyeliğine seçildi ve 1993'te Uluslararası Avrupa Düşünce Çalışmaları Topluluğu Bilimsel Kuruluna üye oldu. Araştırmacı ve yazar Altındal, aynı yıl Avusturya'nın Graz şehrindeki Karl-Franz Üniversitesi tarafından düzenlenen Avrupa'nın Laik Vasiyeti adlı uluslararası konferansta oturum ve bölüm başkanlığı yaptı.

Fizikçi Isaac Newton'un bugüne kadar hiç bilinmeyen bir kitabını da yayınlayan Altındal, Uğur Mumcu'nun "Sakıncasız" adlı eserinin de yapımcılığını üstlendi. Altındal'ın, 1992'de İngitere'de yayınlanan Three Faces of Jesus (Üç İsa) adlı kitabı dünyada büyük ilgi görmüştü.

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