Araştırma: İki dakika egzersiz bile öğrenme yetilerini geliştiriyor

İsveç'ten bilim insanları, egzersiz ile öğrenme yetileri arasındaki bağlantıyı araştırdı. Araştırmanın sonunda en az iki dakika egzersiz yapmanın bile öğrenme ve hafıza yeteneklerini iyileştirdiği sonucuna ulaşıldı.

CNN'de yer alan habere göre, İsveç Jönköping Üniversitesi'nden bilim insanları, 2009-2019 yılları arasında 18 ve 35 yaşları arasındaki insanlar üzerinde yapılan egzersiz konulu çalışmaları inceledi. Transnational Sports Medicine isimli dergide yayımlanan araştırma sonucuna göre, iki dakika ve bir saatlik aerobik egzersizin (koşu, yüzme, bisiklet, yürümek gibi) genç yetişkinlerde öğrenme ve hafıza yetilerini geliştirdiği tespit edildi.

Orta ya da yüksek yoğunluklu bir egzersizin yalnızca 120 saniye sürse bile "öğrenme, hafıza, planlama, problem çözme ve konsantrasyona olumlu etkileri olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, 'öğrenme yetisi' ve egzersiz arasında bir bağlantı olduğunu söyledi. Buna bağlı olarak çalışmalardan önce yapılan kısa süreli egzersizlerin etkili olabileceği belirtildi.