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Sağlık

Araştırma: Günlük rutine 10 dakika egzersiz eklemek binlerce ölümü önleyebilir

"Herkesin günde 10 dakika ve fazlası egzersiz yapmasını teşvik edersek daha sağlıklı bir topluma ulaşabiliriz”

26 Ocak 2022 16:01

ABD’de yapılan bir araştırma, ülkedeki 40 yaş üstü yetişkinlerin günlük rutinlerine 10 dakikalık fiziksel aktivite eklemeleri durumunda 110 bin ölümün önlenebileceğini gösterdi.

CNN’de yer alan habere göre, JAMA Internal Medicine dergisinde yayımlanan araştırma, ABD’deki yetişkinlerin fiziksel aktivite alışkanlıklarını inceledi.

Araştırma, 40 yaş üstü bireylerin günlük rutinlerine 10 dakikalık egzersiz eklemeleri durumunda ABD’de her yıl tahmini  110 bin ölümün önlenebileceğini gösterdi.

Araştırmayı yürütenlerden Pedro Saint-Maurice, “Bu çalışma egzersizin yalnızca bireylerin sağlığına etkisine odaklanmıyor, nüfus seviyesinde inceliyor. Herkesin günde 10 dakika ve fazlası egzersiz yapmasını teşvik edersek daha sağlıklı bir topluma ulaşabiliriz” dedi.

Uzmanlar, günlük egzersizin spor salonlarında olmasının şart olmadığını, kişilerin kısa yürüyüşler ya da evde yapılan hareketlerle günlük rutinlerini daha sağlıklı hale getirebileceğini söylüyor.

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