Araştırma: Düzenli egzersiz kanseri önlemede önemli ölçüde etkili

Bilim insanları, obezitenin doku hasarı ve tümör gelişimine karşı vücudu savunmasız bıraktığını ortaya çıkarırken düzenli egzersiz yapmanın kanseri önlemekte etkili olabileceğine işaret etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, kanser üzerine yapılan araştırmalar fazla kilo ve obezitenin vücudu kansere neden olabilecek sorunlara açık tuttuğunu ortaya çıkardı. Edinburgh Üniversitesi'nden profesör Linda Bauld, "Kanseri önlemek için daha iyi yiyecekler tüketmeliyiz ancak egzersiz yapmak eşit derecede önem taşıyor" dedi.

Kanseri Önlemek-Fiziksel Aktivite isimli bir konferans yöneten Prof. Bauld, tütün ürünlerinin Britanya'da kanserin ana nedeni olarak görüldüğünü ancak obezitenin şu anda ikinci en büyük risk olduğunu söyledi. Bauld, obezitenin tütün ürünlerinin önüne geçebileceğini de söyledi.

Araştırmalar, fiziksel aktiviteyle önlenebilen kanserler arasında meme ve bağırsak kanserleri olduğunu söyledi. Bulgular, bu kanserlerde tümörü ilk aşamada alınan kişilerin hayatlarına iyi beslenme ve sporla devam etmeleri durumunda kanserin geri dönmeme ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösterdi.

Fareler üzerinde deney

Britanya Kanser Araştırma'nın desteklediği yeni bir araştırmada fareler üzerinde deney yapıldı. Hareketsiz bir yaşam süren farelerle haftada üç gün 30 dakika yürüme bandına koyulan fareler karşılaştırıldı. Bilim insanları, hareket eden grubun tümörlere neden olabilecek karaciğer enfeksiyonu oranlarının düşük olduğunu, yaşlı farelerin metabolizmasının iyiye gittiğini tespit etti.

Newcastle Üniversitesi Kanser Merkezi'nden Profesör Derek Mann, hareketli farelerin karaciğerinde yağın az olduğunu ve daha hızlı hareket ettiklerini de belirtti.

Britanya Kanser Araştırma'nın bir başka araştırması ise her yıl tespit edilen 135 binden fazla kanser vakasının hayat tarzı değişiklikleriyle önlenebileceğini gösterdi.