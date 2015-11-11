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"Aranıyorsam neden haberim yok" diyen Ekrem Dumanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Dumanlı'nın avukatları, ellerine herhangi bir çağrı ulaşmadığını duyurmuştu

11 Kasım 2015 22:05

Geçtiğimiz haftalarda Zaman gazetesindeki genel yayın yönetmenliği görevinden ayrılan Ekrem Dumanlı, hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında gözaltı kararı bulunan ancak 2 aydır ulaşılamayan ve teslim olmayan Ekrem Dumanlı hakkında, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talebini değerlendiren Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Ekrem Dumanlı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, Dumanlı’nın "hakkında yakalama kararı çıkarıldığını ve bu nedenle 'kayıplara karıştığını”iddia etmişti. Ekrem Dumanlı ise bu iddiaları yalanlayarak, "Yandaş medya 50 gündür arandığımı yazmış. Bunca zamandır aranıyorsam bunu ben ve avukatlarım neden bilmiyor?” diye konuşmuştu.

Ekrem Dumanlı’nın avukatları da, Sabah gazetesinde çıkan haberler üzerine yaptıkları açıklamada, "Bugüne kadar müvekkilim hakkında elimize ulaşmış herhangi bir çağrı olmamıştır. Eğer savcılığın bir konuda ifade alması gerekiyorsa, 50 gündür bunu normal yoldan yapıp müvekkilimi ifadeye çağırması gerekirdi. Böyle yapmayıp, müvekkilim hakkında var olduğu iddia edilen yakalama kararını 50 gün bekletilen sonra bir kısım medyaya servis edilmesi kötü niyetlidir, müvekkilimi itibarsızlaştırmaya yönelik bir algı operasyonundan ibarettir” ifadelerine yer vermişti.

 

"Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek, hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs"

 

CNN Türk'ün haberine göre, eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı hakkında, Paralel Devlet Yapılanması'nın "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ancak 2 aydır ulaşılamayan ve teslim olmayan Ekrem Dumanlı hakkında "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması istemiyle Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini yerinde bularak, şüpheli Ekrem Dumanlı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

 

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