Sabah: 18 Eylül'de hakkında yakalama kararı çıkartılan Ekrem Dumanlı kayıplara karıştı

Sabah gazetesi, bir süre önce Zaman gazetesindeki genel yayın yönetmenliği görevinden ayrılan Ekrem Dumanlı hakkında 18 Eylül'de yakalama kararı alındığını, "Dumanlı'nın 50 gündür polisten saklandığı, cep telefonu kullanmadığı ve hatta 'Yakalanırım' diye oy dahi vermediğini" iddia etti.

"Dumanlı'nın istifa kararı sonrası gazeteye de hiç uğramadığının" ileri sürüldüğü Sabah'ın haberinde, çıkarılan yakalama kararının, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Kısmen veya Tamamen Yapmasını Engellemeye Teşebbüs" ve "Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak veya Yönetmek" suçlamaları kapsamında olduğu belirtildi.

Sabah'ta Nazif Karaman imzasıyla yayımlanan (9 Kasım 2015) haber şöyle:

"Adresinde bulunamadı"

Esik Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı hakkında 18 Eylül'den bu yana yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı. Dumanlı'nın hakkında yakalama kararı çıkarılmasından yaklaşık 20 gün sonra 5 Ekim günü gazetedeki görevinden istifa ettiği, gazeteye bir daha uğramadığı ve adeta sırar kadem bastığı ortaya çıktı. Selam Kumpası soruşturması kapsamında hakkında tahkikat yürütüldüğü belirlenen Ekrem Dumanlı'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Fidan tarafından FETÖ lideri Fetullah Gülen'in talimatlarını örgüt üyelerine ulaştırdığı ve örgütün kurgusu doğrultusunda kamuoyu oluşturduğu iddiasıyla sorgulanmak istendiği, bu sebeple hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığı, fakat bir türlü adresinde bulunamadığı anlaşıldı. Ekrem Dumanlı'nn yaklaşık 50 gündür polisten kaçtığı, kesinlikle kendi cep telefonunu kullanmadığı, evine de gitmediği belirlendi. Ekrem Dumanlı'nın 1 Kasım'da, Yenibosna'daki Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde 3065 numaralı sandıkta oy kullanması gerekirken, sandık başına da gitmediği belirlendi. Ekrem Dumanlı, Zaman gazetesinin yeni yayın dönemine geçişi ile ilgili geçtiğimiz günlerde düzenlenen programa da katılmazken Bugün TV'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve canlı olduğu iddia edilen röportajının da bant kaydı olduğu ileri sürüldü. Dumanlı bu röportajda bir süredir rahatsız olduğunu, şehir dışında olduğu için de Bugün TV'ye desteğe gelemediğini ileri sürmüştü.

İşte yakalama gerekçesi

Ekrem Dumanlı hakkında çıkarılan yakalama kararının, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Kısmen veya Tamamen Yapmasını Engellemeye Teşebbüs" ve "Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak veya Yönetmek" suçlamaları kapsamında olduğu öğrenildi.