Ekrem Dumanlı: Aranıyorsam benim niye haberim yok?

Geçtiğimiz haftalarda Zaman gazetesindeki genel yayın yönetmenliği görevinden ayrılan Ekrem Dumanlı, "hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve bu nedenle 'kayıplara karıştığı" yönündeki iddialara tepki gösterdi. Sabah gazetesinde yayımlanan habere, Twitter hesabından yanıt veren Dumanlı, "Yandaş medya 50 gündür arandığımı yazmış. Bunca zamandır aranıyorsam bunu ben ve avukatlarım neden bilmiyor?" diye sordu.

İddialara ilişkin yazılı açıklama yapan Ekrem Dumanlı'nın avukatları da müvekkilleri hakkında savcılık tarafından kendilerine ulaştırılan bir tebliğin olmadığını vurguladı. Yeni bir "algı operasyonu" yapıldığının savunulduğu açıklamada, 'savcılık eğer ifade almak istiyorsa neden bunu normal hukuki yollardan yapmamaktadır?' denildi.

Eklem Dumanlı'nın avukatları tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Müvekkilim Ekrem Dumanlı hakkında bugün bazı gazetelere kara propaganda ürünü bir haber daha servis edildiğini öğrendik. Bugüne kadar müvekkilim hakkında elimize ulaşmış herhangi bir çağrı olmamıştır. Eğer savcılığın bir konuda ifade alması gerekiyorsa, 50 gündür bunu normal yoldan yapıp müvekkilimi ifadeye çağırması gerekirdi. Böyle yapmayıp, müvekkilim hakkında var olduğu iddia edilen yakalama kararını 50 gün bekletilen sonra bir kısım medyaya servis edilmesi kötü niyetlidir, müvekkilimi itibarsızlaştırmaya yönelik bir algı operasyonundan ibarettir.

Müvekkilim Ekrem Dumanlı'nın yoğun bir çalışma döneminden sonra bir süre dinlenmek ve sonrasında kitap çalışmalarına yoğunlaşmak istediğini biliyoruz. Bu nedenle hakkında bir karar varsa eğer, elimize bir çağrı ulaştığı zaman tekrar değerlendireceğiz.

Öte yandan müvekkilimin mesleğini icra etmesinden rahatsızlık duyan birileri son günlerde her olayı getirip bir şekilde kendisine bağlamayı adet edinmiş durumdadır. Kendisiyle hiç bir ilgisi olmadığı halde sırf yönettiği bir gazetede çıkan kendisine bile ait olmayan yazıları didikleyip, zorlama yorumlarla soruşturmalar açılmakta, iddianameler düzenlenmekte ve hukuk nosyonuyla izahı mümkün olmayan davalar açılmakta ve müvekkilim aleyhine olumsuz bir algı oluşturulmaktadır.

Yapılan bu uygulamalarda kötü niyet ve hukuksuz bir yaklaşım olduğunu görmekteyiz. Yargıya duyulan güvenin temelden sarsıldığı ortadadır. Konunun yargı makamları nezdinde sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."