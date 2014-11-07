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Yaşam

Arabasını köpeğe dönüştürdü

İngiliz çiftçi Dave Issac, Peugeot marka arabasını, 2 bin sterlin harcayarak çoban köpeğine dönüştürdü

07 Kasım 2014 17:54

İngiltere ’de 46 yaşındaki çiftçi Dave Isaac, yakın zamanda hayatını kaybeden köpeği Floss’un anısına, Peugeot marka arabasını 2 bin sterlin harcayarak çoban köpeğine dönüştürdü.

Çiftçi, arabasını koyun sürüsünü bir arada tutmak için kullandığını belirtti.

Radikal’in Daily Mail’e dayandırdığı habere göre, Floss adlı arabasını çiftliğin kapısından sığmadığı için satmak zorunda kalan Issac, “Biraz çılgınca bir şey olduğunu biliyorum ama ölen köpeğim Floss’un anısına yaptım. Üç çocuğum var ve köpeğimizi çok sevdik. Ailecek onu çok özlüyorduk, dolayısıyla bir arkadaşla bir araya geldik ve Floss’u ahırımda inşa ettik. Eski köpeğimin tüm detaylarını olabildiğince yakın olarak kopyaladım” sözleriyle arabayı dönüştürme kararını nasıl aldığını anlattı.

 

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