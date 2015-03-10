Apple'ın akıllı saati Watch'un fiyatı, 349 dolarla 17 bin dolar arasında değişecek

Apple dün gerçekleştirdiği etkinlikte akıllı saati Apple Watch‘u resmi olarak tanıttı ve cihaz hakkında merakla beklediğimiz pek çok detayı paylaştı. Apple Watch Sport’un 38mm modeli 349 dolar, 42mm modeli 399 dolardan satışa sunulacak. Watch’un standart modeli olarak konumlandıran Watch, 549 dolar ve 599 dolarlık fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Apple’ın lüks segmenti Apple Watch Edition 8 farklı modelde 10 bin dolar ile 17 bin dolar arasında değişen fiyatlarla piyasada olacak. Apple Watch’un şarj süresinin 18 saat olacağı etkinlikte açıklanan detaylar arasındaydı. Bu da Apple Watch’un her gün en az bir kere şarj etmemiz gerektiği anlamına gelecek.

Apple Watch ilk etapta Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hong Kong, Japonya, İngiltere ve ABD’de satışa sunulacak. Türkiye’nin burada ilk partide yer almayacağını Apple Watch’un Türkiye’de piyasaya sunulmasının yaz aylarında olacağını söyleyebiliriz.

Apple Watch birbirinden farklı 3 ana modeli piyasaya sürecek ve 38 milimetre ve 42 milimetrelik iki farklı standart kasa ile piyasada olacak. Apple’ın 10 Nisan tarihinde ön sipariş almaya başlayacağı Apple Watch’ların farklı modelleri ve özellikleri şöyle:

Apple Watch

Apple’ın akıllı saati Watch’un standart modeli olarak konumlandıran Watch, 549 dolar ve 599 dolarlık fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Toplamda ise 20 farklı model seçeneği bulunacak Watch’un kasası ise paslanmaz çelikten üretilmiş.

Apple Watch Sport

Apple Watch Sport’un 38mm modeli 349 dolar, 42mm modeli 399 dolardan satışa sunulacak. Apple Watch Sport modelinin gövdesi alimünyum alaşımdan üretilmiş, bu da bu modelin diğer modellere nazaran yüzde 60 daha güçlü olacağı anlamına geldiği söyleniyor.

Apple Watch Edition

Apple’ın lüks segmenti Apple Watch Edition 8 farklı modelde 10 bin dolar ile 17 bin dolar arasında değişen fiyatlarla piyasada olacak. Watch Edition modelleri 18 karatlık altın barındıracak ve bununla birlikte Watch Edition’ların sadece kısıtlı sayıda mağazada satışa sunulacağını da belirtelim.