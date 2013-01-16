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Ekonomi

Apple'da beklenmedik istifa

Apple’da 2012 sonunda yaşanan yazılım krizi ve kovulmaların ardından bu sefer bir istifa yaşandı

16 Ocak 2013 12:35

ABD’li elektronik devi Apple, 2012’nin sonunda başlayan kovulma furyasının ardından bu sefer ani bir istifa kararıyla sarsıldı. Şirketin perakende bölümü başkan yardımcısı Jerry McDougal, terfi edilmesi beklenirken sürpriz bir kararla istifasını verdi.
 
Apple’da 2012 sonunda yaşanan yazılım krizi ve kovulmaların ardından bu sefer bir istifa yaşandı. 15 yıldır perakende biriminin başkan yardımcısı olan ve kısa bir süre sonra kıdemli başkan yardımcısı pozisyonuna getirilmesi beklenen Jerry McDougal, istifa etti.

Slashgear’ın haberine göre, McDougal, geçtiğimiz yıl işine son verilen John Browett’ın yerine getirilecekti. Apple’ın şirket kültürünü çok iyi bildiği ifade edilen McDougal’ın bu ay başında istifasını verdiği belirtilirken, ayrılma kararı hakkında Apple’dan resmi bir açıklama yapılmadı. 1998’de Apple’da göreve başlayan McDougal’ın yakınındaki isimler, tecrübeli ismin ‘ailesiyle daha fazla vakit geçirmek istediğini’ ve bu yüzden istifa ettiğini öne sürdü.

Apple sözcüsü Steve Dowling, istifanın açıklanmasının ardından, ‘Mağaza ve bölge seviyesinde perakende birimi çok güçlü bir ağa sahip. Son 10 yılda çıkarılan harika işi devam ettirecek, yenilikçi ve müşteri odaklı hizmetimizi sürdüreceğiz’ dedi.

Dowling, ‘McDougal’ın geride kalan 15 yılda şirket kültürünü çok iyi anlayan iyi bir lider olarak çalıştığını’ söyledi. Apple, geçtiğimiz yıl John Browett’ın boş bıraktığı koltuk için şimdi yeni bir isim arıyor.

Apple, Ekim 2012’de, Apple Maps uygulamasında yaşanan ve CEO Tim Cook’un özür dilemesine neden olan hataların ardından özür dilemediği için yazılım müdürü Scott Forstall’ı kovmuştu. Bir ay sonra, Apple Maps biriminin başında yer alan Richard Williamson’ın da işine son verildi.

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