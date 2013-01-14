'Apple iPhone 5'in parça tedarikini azalttı'

Teknoloji dünyasında beliren en son spekülasyonlar, Apple’ı rahatsız edebilir. ABD basınında dolanan bilgiye göre, Apple, iPhone 5 için beklenenin altında kalan talep nedeniyle tedarikçilerinden istediği parça miktarını azalttı.



ABD basınında beliren haberler, iPhone 5’in beklendiği kadar büyük bir talep görmediğini öne sürdü. Wall Street Journal gazetesinin iddiasına göre, Apple, yeni nesil iPhone’un ‘beklenenin altında kalan talep miktarı’ nedeniyle, Aralık ayında tedarikçilerine mesaj göndererek parça alımını azaltacağını belirtti. Haberde, bazı siparişlerin ‘yarı yarıya azaltıldığı’ ifade edildi.

Konuya yakın olan kaynakların gazeteye verdiği bilgiye göre, Apple, ekran genişliği 10.1 cm olan cihazın siparişlerinin neredeyse yarısı iptal edildi, ayrıca Ocak-Mart dönemi boyunca üretimde kullanılacak parçaların siparişi azaltıldı.

Wall Street Journal, iPhone 5 talebinin azalmasının arkasında yatan nedenlerin kesin olarak bilinmediğini ifade ederken, şirketin 2013’te ucuz bir iPhone modeli sunabileceğini belirtti. WSJ, geçtiğimiz hafta içinde Apple’ın bu yıl içinde plastik iPhone üreteceğini öne sürmüştü.



Diğer kaynaklar doğruladı



WSJ’da çıkan haber, piyasa takip sitesi Nikkei tarafından doğrulandı. Site, teknoloji danışmanlık şirketi Brightwire’dan aldığı bilgiye göre, Apple’ın parça tedarikinde siparişleri azaltmasının, Japon LCD ekran üreticilerini de olumsuz etkilediğini belirtti. Japon şirketlerin, yaşanacak zararı kapatmak için yeni iş anlaşmaları aramaya başladığı öne sürüldü.

Apple, Retina Display görüntü teknolojisine sahip olan ekranlarını Japonya’nın Display ve Sharp ile Güney Kore’nin LG Display şirketlerinden tedarik ediyor.

Apple, iPhone 5’i birçok rakibi akıllı telefon modellerini sunduktan sonra Eylül ayı başında tanıtmıştı. Analistler, iPhone 5’in bir önceki modeli kadar başarılı olamayabileceğini öne sürse de, Apple ilk haftadaki satışların rekor düzeyde olduğunu açıklamıştı. Apple, basında yer alan haberler hakkında yorum yapmadı.



Rekabette fark açılıyor



ABD merkezli araştırma şirketi IDC verilerine göre, Apple, 2012’nin üçüncü çeyreğinde küresel akıllı telefon piyasasının yüzde 14.6’sına sahipti. Bu rakam, 2011’in dördüncü çeyreği ve 2012’nin ilk çeyreğinde yüzde 23’tü.

Samsung ise 2010’un üçüncü çeyreğinde yüzde 8.8 olan küresel piyasa yapını, 2012’nin aynı döneminde yüzde 31.3’e çekmeyi başardı.