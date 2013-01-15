Apple hissesi 500 doların altında

Apple hissesi Şubat 2012’den bu yana ilk kez 500 doların altına indi.



Apple, hisse fiyatlarında düşüş şoku yaşıyor. Şirketin yeni iPhone modellerine beklediği talebin gelmemesi nedeniyle yedek parça siparişlerini azalttığı yönündeki haberler şirketin hissesini bir yıla yakın bir süre sonra 500 doların altına çekti.

Şirketin hisseleri dünkü işlemlerde yüzde 4’ten fazla değer kaybederek 498,51 dolara kadar geriledi.

Apple hissesinde bu seviye en son 16 Şubat 2012’de görülmüştü. Ancak hisse gün içinde toparlanarak 520 dolara kadar yükseldi.



Tarihin en değerli hissesi olmuştu



Apple hissesi Eylül 2012'de 705 doları aşarak teknoloji devini piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketi haline getirmişti.

Apple'ın piyasa değeri eylül'de 663 milyar doları aşarak ABD’li şirketler tarihinde rekor kırdı.

Apple şirketin değeri ise 490 milyar dolar sınırında.



Apple hissesi almak için doğru zaman mı?



CNBC yayına katılan uzmanlar, ‘Apple hissesi almak için doğru zaman şimdi mi?’ sorunu yanıtladı.

Teknoloji sektörü danışmanlık şirketlerinden Belpointe Alternatives’ten Jeff Tomasulo, "Apple 6 yıldır hızla büyüyen bir şirket. Yatırımcı profilinde annelerimiz bile var. Önümüzdeki haftalarda bilanço açıklayacak. Eğer beklentiyi yakalar veya aşarsa hisse en az yüzde 10-15 yükselir. Düşerse de alım fırsatıdır. Çünkü Apple uzun vadede portföyde olması gereken bir hisse. Gelecek 3-5 yılda istikrarlı şekilde yatırımcısına kazandıracak. Ayrıca Çin pazarındaki büyümesi de hisseyi destekleyecek önemli bir unsur” diye konuştu.



'Çin'deki büyüme şirkete ivme kazandıracak'



CNBC teknoloji muhabiri Jon Fortt da Çin'deki büyümenin Apple'a ivme kazandıracağı görüşünü destekledi:

"Apple 2012'nin 3. çeyreğinde Çin'de 5,7 milyar dolar gelir elde etti. iPhone 5 piyasaya sürüldüğü haftasonu 2 milyondan fazla sattı. Şirketin ABD'deki gelirleri aynı çeyrekte 13,8 milyar dolarken Avrupa'da 8 milyar dolardı. Önümüzdeki dönemde Çin Apple satışlarında rahatlıkla Avrupa'yı geçecek ve ikinciliğe yükselecektir. Tasarımcıların da ürünleri bu yönde şekillendirdiğine eminim."