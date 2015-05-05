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Bilim / Teknoloji

Apple Watch'un maliyeti belli oldu

Apple'ın ilk akıllı saat modeli Apple Watch'un maliyetinin fiyatının yüzde 24'üne denk olduğu açıklandı

05 Mayıs 2015 10:20

Apple'ın 350 dolardan başlayan fiyatlarla sattığı Apple Watch'un şirkete maliyeti belli oldu. 

Araştırma şirketi IHS'nin konuyla ilgili gerçekleştirdiği çalışmasına göre, firma saatin donanımı için 84 dolar ödüyor.

Başka bir deyişler Apple Watch'un şirkete maliyeti satış fiyatının yüzde 24.  

ntv.com.tr'de yayımlanan habere göre, akıllı saat satan LG ve Samsung gibi diğer firmalarda bu oran yüzde 30-38 arasında değişiyor.

Bu rakama ar-ge çalışmalarının dahil olmadığının altını çizen araştırma ekibi, diğer giderlere birlikte Apple Watch'un şirkete maliyetinin 100 dolar civarında olduğunu belirtiyor.

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