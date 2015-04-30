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Bilim / Teknoloji

Apple'ın akıllı saati koldaki dövmeden olumsuz etkileniyor

Yeni ürünü akıllı saat ile ilgili dövmeden olumsuz etkilendiği yolunda şikayetler almaya başlayan Apple durumla ilgili henüz bir açıklama yapmadı

30 Nisan 2015 19:38

Apple'ın son beş yıl içinde çıkardığı ilk yeni ürün olan akıllı saatinin dövmeden etkilendiği yolunda şikayetler gelmeye başladı.

822 dolar vererek, 42mm'lik ve siyah klasik tokalı akıllı saati satın alan Reuters haber ajansı muhabiri de dahil bir çok kullanıcı, dövme mürekkebinin saatin altındaki sensörleri şaşırttığını gördü.

Geçen hafta satışa sunulan Apple akıllı saatinin ilk alıcıları bugün sosyal medyada şikayet ve isyanlarını #tattogate (Dövme skandalı) etiketi altında dile getiriyorlar.

Bir kullanıcı Reddit sosyal ağına koyduğu mesajda, saatin kola takıldığında açılan kilidinin dövmeli cilt üzerinde çalışmadığını bildirdi.

Kullanıcı "Elimde dövme yok ve saat elimin üzerinde çalışıyor. Ama siyah dövme yapılmış cildimin üzerinde tekrar kendisini kilitliyor" diyor.

Reuters ajansı, sol kolunda siyah bir dövmesi olan muhabirinin de saatinin dövme üzerine takıldığında gelen mesajlarla ilgili uyarıları yapamadığını bildiriyor.

Saatin kalp atışları ile ilgili ölçümlerinin de dövmeli ve dövmesiz bilekler üzerinde denendiğinde çok farklı çıktığı kaydediliyor.

Apple'ın bilgilendirme yazısında saatin bileğe takıldığında yeşil LED ışıkları ile duyarlı fotodiyodların yardımıyla damarlardan akan kan miktarını ölçerek kalp atışlarını hesaplayabildiği anlatılıyor.

Şirketin internetteki bir destek sayfasında dövmelerin kalp atışı ölçümlerini etkileyebileceği belirtiliyor ama saatin diğer işlevlerinin etkilenebileceğinden söz edilmiyor.

Apple temsilcilerinden henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

 

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