Apple Watch'la tweet atabileceksiniz

Apple'ın yıllardır beklenen akıllı saati de yeni iPhone 6 modelleriyle beraber tanıtıldı. Saatin ismi ise iWatch değil Apple Watch oldu. Apple Watch'u kullanmak için iPhone sahibi olmak gerekiyor.



Apple Watch pembe, mavi ve beyaz renk modellerine sahip. Apple Watch kalp ritminizi arkadaşınıza göndermek gibi ilginç özellikleriyle dikkat çekiyor. Apple Watch'un fiyatı 349 dolardan başlıyor.

Pembe, mavi ve beyaz olmak üzere farklı renk modellerine sahip olan Apple Watch için 'Bugüne dek geliştirdiğimiz en kişisel cihaz' tanımını kullanan Tim Cook, koluna da cihazın beyaz renkli modelini takarak Apple Watch'u tanıttı.

Ses tanıma özelliğine sahip olan Apple Watch sağlık ve fitness gibi sensörlere de sahip ve örneğin koşu yaptığınızda yaktığınız kaloriyi ve attığınız adımı, katettiğiniz yolu saatinizden öğrenebileceksiniz. Cihaz ekranında ise safir retina görüntü kullanıyor.

6 farklı kayışı ve iki farklı ekran ölçüsüyle kullanıcılara sunulacak olan Apple Watch'un arkasındaki minik LED'ler, kalp ritminizi okuyor. GPS bilgisi ise telefonunuzdan alınıyor.

Daha küçük kayışlara uygun, küçük boyutlu bir saat daha var! Yani Apple Watch, iki farklı boyutla geliyor. Saatlerin alüminyum gövdeli, "spor" koleksiyonu sunulacak. Apple Watch'ı kullanabilmek için bir iPhone sahibi olmanız gerekli.

Giriş ekranında parmağınızı kaydırarak dolaşabiliyorsunuz. "Taç" düğmesini çevirerek uygulamalara göz atabiliyorsunuz.

Apple Watch'un ekranına "Sert basmak" ise bir nevi bilgisayarları kullanırken fareyle sağ tıklama yerine geçiyor.

Apple Watch ile kullanıcılar mesajlarını saatleri üzerinden okuyabilecek, sesli komutları yerine getiren dijital asistan Siri'yi de kullanabilecek.

Ancak Apple Watch'un yapabildikleri sadece mesajları okumaktan ibaret değil elbette. Kullanıcılar harita yönergelerini, iPhone'larındaki şarkıları ve hatta hava durumunu yine saatleri aracılığıyla erişebiliyor.

Apple Watch'la tweet atılabilecek

Bunun dışında ses tanıma ve emoji'ler yoluyla cevap gönderebiliyorsunuz. Yazı yazabileceğiniz bir klavye sunulmuyor.

İsterseniz kalp ritminizi de arkadaşınıza gönderebiliyorsunuz. Bunu yaptığınızda karşı taraf, kalp ritminizle eşleşen bir titreşim hissediyor.

Apple Watch ile tweet atabilmek de mümkün olacak. Özellikle Twitter'ın sıkı takipçileri için bu özellik oldukça kullanışlı olacak gibi görünüyor.