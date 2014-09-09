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Bilim / Teknoloji

iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'un tanıtımı yapıldı

Apple'ın CEO'su Tim Cook'un katılımıyla gerçekleştirilen tanıtımda siyah, gümüş ve altın renklerinde olacak. İşte her iki telefonun özellikleri...

09 Eylül 2014 23:25

Apple'ın bir yıldır beklenen dev etkinliği başladı. Şirketin CEO 'su Tim Cook'un da katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikte iPhone 6 görücüye çıktı.

Radikal.com.tr'nin haberine göre, Apple'ın sayısız kez fotoğrafı internete düşen; ancak gerçek fotoğrafının hangisi olduğu anlaşılmayan telefonu iPhone 6 lansmanı başladı. Apple CEO'su Tim Cook açılış konuşmasında "Vizyonuyla görüntüsüyle iPhone hep öteye gitti. Bugün biz burada en büyük en yeni iPhone'u tanıtıyoruz." dedi.

Bu sırada ekranlarda ilk iPhone 6 görüntüleri de yayınlandı. Beklendiği gibi iPhone 6 iki farklı ölçüde piyasaya sürülecek. Sızan bilgilerde yer aldığı gibi iPhone 6 4.7 inç ekrana, iPhone 6 Plus ise 5.5 inç ekrana sahip olacak.

2013'te ilk kez iki iPhone modeli sunduklarını hatırlatan Cook, dünyanın en çok satan akıllı telefonunun yüzde 98 müşteri memnuniyeti sunduğunu belirtti. Ardından, beklenen an geldi ve bir video daha belirdi.

Siyah, gümüş ve altın renklerle gelen iPhone 6, uzun bekleyişin ardından ekranda belirdi. iPhone 6 ve iPhone 6 Plus adındaki iki telefon ortaya çıktı.

 

İki telefonun özellikleri

 

- iPhone 6 4.7; iPhone 6 Plus 5.5 inç büyüklüğünde,

- iPhone 6 326 ppi (inç başına piksel); iPhone 6 Plus 401 ppi,

- iPhone 6 1334x770 piksel; iPhone 6 Plus 1080 piksel çözünürlükte ekrana sahip,

- iPhone 6'da 1 milyondan; iPhone 6 Plus ise 2 milyondan fazla piksel bulunuyor.

- İki telefon iPhone 5S'ten sırasıyla yüzde 38 ve yüzde 185 daha fazla piksele sahip.

- iPhone 6 6.9 mm; iPhone 6 Plus ise 7.1 mm kalınlığında.

- Her iki telefon Apple'ın yeni işlemcisi A8'i kullanıyor.

 

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