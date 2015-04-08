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Bilim / Teknoloji

Apple Watch'a patent engeli

Yerel bir saat üreticisinin 'apple' kelimesinin patentini aldığı belirtildi

08 Nisan 2015 10:07

Apple'ın bu ay piyasaya sunulacak akıllı saati Apple Watch, İsviçre'de patent engeline takıldı. Yerel bir saat üreticisinin 'apple' kelimesinin patentini aldığı ifade edildi.

Apple, 24 Nisan'da ABD ile dokuz ülkede satışa çıkacak Apple Watch akıllı saatinin İsviçre'deki satışlarını 2015 sonuna ertelemek zorunda kalabilir. Yerel basında yer alan bilgiye göre, bir saat üreticisinin 'apple' kelimesini kendi ürünü için tescil ettirmiş olması, Apple Watch'un İsviçre'deki satışının önüne geçiyor.

Al Jazeera'de yayımlanan habere göre, İsviçre'deki televizyon kuruluşlarından RTS'nin web sayfasında yer alan habere göre, 30 yıllık patentin süresi 5 Aralık 2015'te sona eriyor. 30 yıl önce Leonard Timepieces tarafından alınan patent, Mac'i anımsatan bir logo gözler önüne seriyor.

 

İsviçre saatleri için 'Buz Çağı'

 

2015 içinde 20 milyon satması öngörülen Apple Watch'un İsviçre'de yıl sonunda satışa sunulacak olmasının, yerel üreticileri az da olsa rahatlattığı öne sürüldü.

Swatch'ın yaratıcılarından Elmar Mock, geçtiğimiz ay Bloomberg'e yaptığı açıklamada, 'Apple Watch'un İsviçre saat endüstrisi için Buz Çağı başlatabileceğini' söylemişti. 61 yaşındaki Mock, saatin kısa zamanda başarıya ulaşacağını ve sektör üzerinde baskı kuracağını öngörmüştü.

349, 549 ve 10 bin dolardan başlayacak fiyatlarla üç model halinde sunulacak olan Apple Watch'un Türkiye'ye geliş tarihi belli değil.

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