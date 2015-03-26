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Bilim / Teknoloji

Apple’dan biten piller için yeni sistem

Apple, pili günlerce dayanan cihazlar için taşınabilir güç sisteminin patent başvurusunu gerçekleştirdi

26 Mart 2015 10:54

ABD Patent Ofisi’nin yayınladığı Apple’ın kontrolünde olan 8980491 numaralı patent, “bir taşınabilir bilişim sistemi için taşınabilir, uygun maliyetli yakıt hücresi sistemi”ni açıklamakta.

Yakıt hücreleri, pillerin aksine harici unsurlar yoluyla kimyasal reaksiyona yol açıyor ve bu şekilde enerji üretiyor. Teknolojinin standart uygulamalarında güç üretmek için çoğunlukla hidrojen kullanılsa da Apple’ın patentinde sodyum borohydride, sodyum silikat, sodyum hidrit, magnezyum hidrit, lityum borohydride ve fazlası bulunmakta.

Apple‘ın yeni sisteminde yakıtı elektrik enerjisine dönüştüren bir hücre kümesi de bulunuyor. Bunun yanında sistem içerisinde küme için bir yakıt kaynağı ve yakıt hücre sistemini yöneten bir denetleyici de yer alıyor.

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