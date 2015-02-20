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Bilim / Teknoloji

Apple marka otomobil geliyor!

Apple'ın elektrikli araba projesi üzerinde çalıştığı iddia edildi

20 Şubat 2015 15:54

Apple'ın yüzlerce çalışanının, gizli bir elektrikli araba projesi üzerinde çalıştığı ve bu arabanın amacının, elektrikli araç üreticileri ile rekabete girmek olduğu söyleniyor. Wall Street Journal'ın haberine göre Tim Cook halihazırda bir yıl önce projeyi imzalayıp onaylamış ve çalışmalara başlanmış.

Hürriyet'in yayımladığı habere göre, projenin kod adı "Titan" ve proje ekibi şu anda minivan türevi bir araç üzerinde çalışıyor. Ayrıca Apple'ın, üst seviye araba üreticileri ile de görüştüğü de söyleniyor.

Bu iddiayı destekleyen bir başka durum da, Apple'ın geçtiğimiz yıl içerisinde otomobil mühendisliği üzerinde tecrübesi olan pek çok tasarımcı ve mühendisi işe alması. Hatta Titan takımının başında eski Ford mühendisi VP Steve Zadesky bulunuyor.



2020'de asfaltlara inecek mi?



ABD merkezli teknoloji devinin 200 kişilik bir ekibin üzerinde çalıştığı söz konusu aracı 2020’ye kadar piyasaya sürmeyi planladığı da iddialar arasında...

Apple, iddia edildiği gibi bu sektöre adım atması durumunda dişli rakiplerle boy ölçüşmesi gerekecek. Benzer bir model üzerinde çalışan Tesla Motors Inc. ve General Motors Co’nun bu araçlarının  2017’de piyasaya sürülmesi, araçların ise 300 km menzile sahip olması bekleniyor.

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