Apple rekor kırdı



Apple, 31 Aralık 2014'te biten çeyrekte 74,6 milyar dolar ciro yaparken net kârı 18 milyar dolara ulaştı. Kâr, önceki yıla kıyasla yüzde 38 oranında artış kaydetti.

74,5 milyon adet satılan iPhone, Apple'ın rekor gelirinde en büyük rolü oynadı. Geçen yıl bu rakam 51 milyon adetti. Apple, yeni nesil iPhone 6 Plus'un da katkısıyla cihaz başına ortalama 687 dolar gelir elde etti.

Büyüyen Çin pazarı, gelir artışında etkili faktörlerin başında geldi. Çin pazarından elde edilen gelir Apple'ın cirosunun yüzde 21'inden fazlasını oluşturdu.

Açıklanan rakamlar beklentilerin üzerinde olunca Apple hisseleri de yüzde 5,7 oranında değer kazandı. Apple'ın hükmettiği nakit para miktarı 178 milyar dolara vardı.

Saatte ortalama 34 bin iPhone satılıyor

Apple Başkanı Tim Cook talebe ancak ocak ayında yetişebildiklerini saatte ortalama 34 bin iPhone satıldığını söyledi.

Apple akıllı telefondaki başarısını tablette tekrarlayamadı. iPad satışı geçen yıla kıyasla yüzde 18 oranında azaldı. Satılan iPad sayısı 21,42 milyon adette kaldı.

Buna karşılık 5,52 milyon adetle Mac bilgisayarların satışında yüzde 14 artış kaydedildi. Apple TV ürünü ise 25 milyon adet sattı.