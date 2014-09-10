Apple saatte küçüldü, telefonda büyüdü

Apple'ın merakla beklenen ürün tanıtımlarından en çok ilgiyi akıllı saat ve iPhone 6 çekti.

Apple'ın akıllı saati şirketin kurucusu Steve Jobs'un ölümünden bu yana tanıtılan ilk yeni ürün türü oldu.

Apple'ın kol saati aynı bir cep telefonu gibi uygulamaları çalıştırabiliyor ve spor yapanlar için nabız, nefes ritmi gibi anlık kondisyon bilgilerini gösteriyor.

Apple'ın kol saati ve iPhone telefonlar birbirleriyle de konuşabiliyor ve iki cihazın etkileşimiyle kullanıcıya daha farklı bir deneyim sunuluyor.

Akıllı kol saatleri diğer firmalar tarafından bir süredir piyasaya sürülmüştü.

Ancak sektörün uzmanları Apple'ın genellikle yeni ürün kollarına geç girmeyi tercih ettiğini ve girdiği zaman da o ürün kolundaki tüm gidişatı değiştirebildiğini söylüyor.

Dün şirketin tanıttığı diğer ürünler ise yeni iPhone'lar oldu.

En büyük değişiklik ekran boyutlarında.

Daha önce 4 inçlik ekranları tercih eden Apple, yeni iPhone 6 ve iPhone 6+ için sırasıyla 4,7 ve 6,6 inçlik ekranlar kullandı.

Uzmanlar Apple'ın rakip telefonlaragöre küçük kalan ekranlarının sadık iPhone kullanıcılarının dahi yeni arayışlara ittiğini söylüyor ve Apple'ın bu trendi tersine çevirmek için önemli bir adım attığını ifade ediyor.

Apple'ın açıkladığı bir de yeni ödeme servisi var.

Apple Pay ile artık kullanıcılar ödemelerini akıllı saatleri ve telefonlarıyla yapabilecek. Şirketin CEO'su Tim Cook bu sistemin cüzdanların yerini alacağını iddia ediyor.

Saat uygulamaları

Apple'ın akıllı saatlerinin iki farklı boyutu var ve ana kumanda merkezi 'Dijital taç' (Digital Crown) olarak adlandırılan küçük parça.

Saatin sağ kenarındaki küçük daireyi çevirerek farklı uygulamalara erişmek mümkün olacak.

Saatin dokunmatik ekranı da hafif bir dokunuş ve daha güçlü basışları algılayarak tepki verebiliyor.

Apple'ın akıllı asistan uygulaması Siri de saatlerde olacak.

Saatin şarjının daha uzun dayanmasını isteyenler akıllı telefon ve iPhone'u etkileşim içerisinde kullanabilecek.

Yani uygulamaları telefon çalıştırırken akıllı saat sadece ekranda gösterecek.

Apple'ın sunumunda saatin ne kadar şarj ömrü olduğu belirtilmedi.

Her ne kadar tüm bu özelliklerin büyük kısmı diğer teknoloji firmalarının ürünlerinde olsa da, Apple'ın sektöre girişinin 'giyilebilir teknoloji' alanına canlılık getirebileceği belirtiliyor.

Canalys araştırma şirketinden Tim Coulling, "Eminim pek çok kişi için bu yeni ürünleri almadan önce 'bakalım Apple ne yapacak' diyerek durup beklemiştir" diyor.

Motorola şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Rick Osterloh da geçtiğimiz hafta BBC'nin sorularını yanıtlarken Apple'ın akıllı saat sektörüne girmesiyle birlikte pazarın büyüyeceğini ifade etmiş ve bu adımın herkes için olumlu olacağını belirtmişti.

Coulling'e göre Apple'ın diğer rakipleri de aynı fikirde.

"Apple'In sektöre girişiyle 'giyilebilir teknolojinin canlanacağına kuşku yok" diyen Coulling, "Apple'ın büyük bir pazarlama bütçesi var. Tam da hedefe yönelik reklamlar yapıyorlar. Bu reklamlar tüm ürün koluna olumlu yansıyacak" diyor.

Apple'ın akıllı saatinin fiyatı ise 349 dolar olarak açıklandı. Motorola ve Sony'nin birkaç ay önce lansmanını yaptığı akıllı saatler ise Apple'ın ürününe kıyasla daha ucuz.

iPhone büyüdü

Apple'ın ürün tanıtımlarında gözler akıllı saatin üzerinde olsa da yeni iPhone da bir o kadar ilgi gördü.

Küresel akıllı telefon pazarındaki payının 2014'te yüzde 13'ten yüzde 11,7'ye gerilediğini gören Apple, Android işletim sistemli telefonlarla rekabette bundan böyle iPhone 6'ya güvenecek.

Tüketici teknolojileri araştırma merkezi IDC'den John Delaney büyük ekranlı yeni iPhone için "Ekranların büyütülmesindeki temel amaç büyük bir etki yaratmak değil, kullanıcıların Android telefonlara kaçışını durdurmaktı" diyor.

Ancak Delaney'e gmre Apple'ın pazar payındaki düşüş yanıltıcı olabilir: "Veriler dikkatli incelenmeli. Akıllı telefon pazarı büyüyor ve bu büyüme daha çok Apple'In hitap etmediği düşük fiyatlı akıllı telefon segmentinden geliyor."

Apple daha önce 3,5 ve 4 inçlik telefonlarını savunmuş ve bu tasarımların tek elle kullanım için ideal olduğunu söylemişti.

Hatta 2010'da Seve Jobs "Kimse tek elle idare edemeyeceği bir telefonu almaz" diyecek kadar ileri de gitmişti.

Ancak uzmanlar artık pazarın telefon - tablet bilgisayar kırması cihazlar için yeterince geliştiğini söylüyor.

Kantar Worldpanel ComTech araştırma merkezinden Carolina Milanesi, "Büyük ekranlardan video seyretmek ya da oyun oynamak elbette herkese daha çekici geliyor. İş çevreleri ise e-postaları daha düzgün organize edebildikleri için büyük ekranlardan hoşlanıyor" diyor.

Apple'ın yeni telefonlarda kullandığı A8 adlı mikroçipin ise daha önceki modellere göre yüzde 25 daha hızlı olduğu belirtildi.

Ancak iPhone 6'da ekran çözünülürlükleri iyileşse de hâlâ Samsung Galaxy S5 ve HTC One gibi rakip modellerin gerisinde.

Telefondaki yeni sensörlerin özellikle spor yapanlar için büyük fark yaratacağını belirten Apple, artık telefonun kullanıcı yürüyor mu, koşuyor mu, tırmanış mı yapıyor ayırdını yapabileceğini ifade etti.

Apple iPhone 6 19 Eylül'den itibaren satışa sunulacak.

BBCTürkçe