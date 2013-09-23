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Bilim / Teknoloji

Apple iOS 7'de karşılaşılan 8 sorun

Apple'ın son yazılımı iOS 7’yi kullanma şansını yakalayan birçok kullanıcı, güncellemeden memnun olduğunu ifade ederken, yeni işletim sistemiyle ilgili şikayetler de yok değil

23 Eylül 2013 15:31

Apple’ın yeni işletim sistemi iOS 7′yi duyurmasının ardından yorumda değerlendirmede bulunan Kullanıcılar, yeni işletim sisteminin iOS’u değil Android’i yansıttığını, cihaza yüklenen uygulamalarda hataların görüldüğünü, kilit ekranında giriş kodunun izinsiz açılabildiğini, telefonun şarj olması halinde bataryanın dolduğuna dair bir uyarı vermediğini, gelen aramalarda sadece yeşil aramayı kabul etme tuşunun çıktığını ve kırmızı red tuşunun olmadığını, şarj ve ses sorunu yaşandığını, yavaşlamalara ve kasılmalara neden olduğunu şikayet etti.

İşte sikayetvar.com’daki kullanıcı yorumlarının derlenmesinden oluşan iOS 7 ile ilgili 7 şikayet:

1-Uygulama Android’e Benziyor: “Diğer firmaların sistemlerine benzemesi Apple ayrıcalığını yansıtmıyor. Yeni sürümle beraber Apple’ı tercih etme nedenimiz ortadan kalktı.

2-Uygulamalarda Hatalara Neden Olabiliyor: “Yeni işletim sistemini telefonuma yükledim ve banka uygulamasından hisse senedi aldım ancak uygulama hatalı çalıştığı için hisse senedini istemediğim bir fiyattan otomatik satın aldı”

3-Güvenlik Açığı Mevcut: “Kilitli ekran olduğu halde fotoğraf galerisine çok rahat ulaşılabiliyor, fotoğraflar paylaşılabiliyor.”

4-Şarj Olduğuna Dair Uyarı Vermiyor: “Sürümü telefonuma yükledim ama eskiden şarj olurken şimşek simgesi batarya işaretinin hemen üzerinde belirirdi, tam dolduğunda piriz işareti çıkardı. Şimdi 24 saat şarj olsa bile herhangi bir uyarı vermiyor.

5-Gelen Aramayı Reddetme Tuşu Bulunmuyor: “Telefonum çaldığında gelen aramayı ekran üzerinden reddetmem mümkün olmuyor, telefonun üzerinde bulunan açma/kapama tuşu ile reddebiliyorum”

6-Şarj Dayanmıyor, Ses İyi Gelmiyor: “Yeni sürümle beraber şarj sorunun çözülmesini hayal ediyordum ama sorun aynen devam ediyor. iOS7 yükledikten sonra telefon konuşmalarında karşı tarafın sesi eski sürüme göre daha az geliyor. Fakat kulaklık taktığımda böyle bir problem kalmadı.”

7- Yavaşlamalara Ve Kasılmalara Neden Oldu: “İkonların geçişleri 3D olduğu için yavaşlama oluyor, telefonda belli başlı geçişlerde kasmalar meydana geliyor.”

8- İphone4'lerden resim gönderilemiyor: "iPhone 4'ler arasında resimli mesaj transferi gerçekleştirilemiyor. Ancak iPhone 5'ler arasında böyle bir sorun yok"

Yaşadıkları şikayetleri dile getiren Apple kullanıcıları bir sonraki sürümünde bu şikayetlerin değerlendirilerek iyileştirmeler yapılmasını istedi.

 

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