Apple'ın parmak izi okuyucusu hacklendi

Apple, dokunmatik kimlik teknolojili iPhone 5S’i tanıtalı henüz günler oldu fakat hackerlar harekete geçti bile. The Chaos Computer Club isimli Alman hacker grubu parmak izi okuyucuyu hacklemeyi başardı.

Berlin merkezli hacker grubu The Chaos Computer Club (CCC), pazar günü grubun İnternet sitesinde parmak izi okuyucunun başarılı bir şekilde hacklendiğini duyurdu.

Apple 16 bin dolar ödül vereceğini açıklamıştı

Grup, duyurusunda Starbug adında bir hackerın Apple’ın yeni kimlik doğrulama sistemini 2004 yılında geliştirdiği lazer yazdırmayı (laser printing) kullanarak başarıyla kırdığını söyledi.

Ayrıca grup YouTube’a lazer yazdırma kullanılarak hazırlanmış sahte bir parmak izinin telefonun kilidini açışını gösteren bir video koydu. Apple resmi yaptığı resmi açıklamada parmak izi okuyucusunu hackleyen kişiye 16 bin dolar ödül vereceğini belirtmişti. Bu gelişme üzerine Apple'dan yeni bir açıklama bekleniyor.

İşte Alman hacker grubunun yayımladığı video: