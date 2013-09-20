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Bilim / Teknoloji

iPhone kullanıcıları dikkat; iOS 7'de kilit ekranı açığı bulundu!

iOS'un son sürümü iOS 7'de eski parola ekranında tüm iPhone'a erişmenize izin veren bir açık bulundu

20 Eylül 2013 19:27

iPhone 5S'in parmak izi tarayıcısının ne kadar güvenli olduğu merak edilen bir konu. Ancak iOS'un son sürümü iOS 7'de eski parola ekranında tüm iPhone'a erişmenize izin veren bir açık bulundu. iOS 7'deki söz konusu açık, kilit ekranını saniyeler içinde geçerek fotoğraflara, e-postalara, Twitter'a ve diğer uygulamalara erişim imkânı tanıyor.

Chip dergisinden Zeynel A. Öztürk'ün haberine göre, 36 yaşındaki Jose Rodriguez'in paylaştığı teknikte kilit ekranını yukarı kaydırarak Denetim Merkezi'ni açmanız gerekiyor. Ardından telefonun güç tuşunu basılı tutarak ekrana kapatma seçeneğini getiriyorsunuz. Bunun ardından iptal tuşuna  dokunup, giriş düğmesine çift dokunarak çoklu görev ekranını açtığınızda işlem tamamlanıyor. Buradan kameraya, fotoğraflara erişebiliyor, dahası kullanıcının hesabındaki fotoğrafları paylaşabiliyorsunuz. Kullanıcının e-posta, Twitter, Facebook ve Flickr hesaplarına ulaşmanız da mümkün.

Açığı bulan kişiyse iPhone'larda daha önce de kilit ekranı açıklarını bulan ve İspanya'da yaşayan asker Jose Rodriguez. iOS 6.1.3'te de kilit ekranını geçmenin bir yolunu bulan Rodriguez, iOS 7'deki açığı iOS 5 ve iOS 6'da çalışan teknikleri deneyerek bir saatte bulduğunu söylüyor.

Apple'dan bir yetkili yaptığı açıklamada "güvenliği çok ciddiye aldıklarını ve bu sorunun farkında olduklarını" söylerken, "bir yazılım güncellemesiyle sorunu onaracaklarını" iletti.

Aşağıda izleyebileceğiniz videoda açığın nasıl çalıştığını görebilirsiniz:

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