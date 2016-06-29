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Bilim / Teknoloji

Apple CEO'su Tim Cook'tan Türkçe tweet: Dualarımız Türk halkı için

Atatürk Havalimanı'na yönelik düzenlenen terör saldırısında 36 kişi hayatını kaybetti

29 Haziran 2016 13:59

 

Apple'ın CEO'su Tim Cook, Atatürk Havalimanı'nda dün akşam 36 kişinin hayatını kaybettiği ve 140'tan fazla kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili olarak Türkçe tweet attı. Cook, "Dualarımız Türk halkı için #Istanbul" dedi. Bu mesaj, Twitter'da 6 binden fazla kez retweet'lendi, 11 bin kez beğenildi. 

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında 36 kişi hayatını kaybetti, en az 147 kişinin yaralandı. Saldırı sırasında en az iki kişinin kendini patlattığı belirtilirken, dört saldırganın daha eyleme katıldığı iddia edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir saldırganın polisten kaçtığı, vurulmasının ardından yerde bir süre yattıktan sonra kendini havaya uçurduğu görülüyor. Görgü tanıkları dış hatlar terminalinde iki canlı bombanın daha kendini havaya uçurduğunu aktardı.



Apple'ın CEO'su Tim Cook, saldırıyla ilgili olarak Türkçe tweet attı. Cook, "Dualarımız Türk halkı için #İstanbul" dedi.

 

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