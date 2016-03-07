AP Başkanı'ndan Davutoğlu'na: AB için medya özgürlüğü Avrupalı kimliğinde kilit bir özelliktir

Kritik zirve öncesindende Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ikili bir görüşme gerçekleştiren Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, "Avrupa Parlamentosu ve AB için medya özgürlüğünün Avrupalı kimliğinin kilit bir özellik olduğu konusunda ısrar ettim" dedi.

AB Haber'in haberine göre, "Kendisiyle hem fikir olmadığını" söylediği Davutoğlu ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Schulz, “Avrupa Parlamentosu ve AB için medya özgürlüğünün Avrupalı kimliğinin kilit bir özellik olduğu konusunda ısrar ettim. Başbakanın açıklamalarını da not ettim” dedi. Schulz, “Medya özgürlüğü Avrupalı kimliği için tartışılmaz bir unsur. Türkiye’ye siyasi sansasyonun ötesine geçen bir ihtiyacımız var” diye de ekledi. Kürt sorununun da önemli olduğu belirten Schulz, "Türkiye ile ilişkiler önemli ama zor” dedi.

Schuz, haftasonunda yaptığı açıklamada Zaman gazetesine kayyum atanması ve olayı protesto edenlere yönelik polis müdahelesini eleştirmiş ve konuyu bugün Davutoğlu ile yapacağı görüşmede dile getireceğini açıklamıştı.