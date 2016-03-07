"AB, Yunan adalarından gönderilecek her Suriyeli mülteci için Türkiye'den bir Suriyeli mülteci alacak"

Brüksel'de düzenlenen AB - Türkiye Mülteci Zirvesi'nde tarafların Yunan adalarından Türkiye'ye gönderilen her bir Suriyeli mülteci için Türkiye'den bir Suriyeli mülteci kabul edileceği noktasında anlaştığı iddia edildi. Reuters, bir AB diplomatın, Türk vatandaşları için Avrupa'ya vizesiz seyahatin bu bahara çekilmesi karşılığında Ankara'nın Türk karasularında durdurulan mültecilere ek olarak, Avrupa'da sığınma hakkı verilmeyen göçmenlerden Suriyeli olmayanları da geri almayı teklif ettiğini söylediğini ileri sürdü. Reuters'ın daha sonra geçtiği bilgiye göre, Brüksel'de Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun sunduğu talepler doğrultusunda müzakere edilen taslak metni ele alan AB liderleri, söz konusu plan üzerinde görüş birliği sağlayamadı.

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Aljazeera'nın haberine göre, AB liderleri, Türkiye ile anlaşıp mülteci akınını durdurmak ve mültecilerin Türkiye'de kalmasını sağlamak, aradan sızanları NATO gemileriyle engellemek, Yunanistan'da bulunan mültecilerin barınak sorununun giderilmesi için fon ayırmak gibi sorunlar müzakere konusu oldu.

'Mülteci krizi için kalıcı çözüm'

Anadolu Ajansı'nın zirveden geçtiği haberde Başbakan Davutoğlu'nun, zirvede yeni bir öneri getirerek düzensiz göç sorununa kalıcı çözüm istediği belirtildi. Avrupa Konseyi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi, yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Davutoğlu, Avrupa Konseyi'nde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi'nde, düzensiz göç meselesine kalıcı çözüm içeren Türkiye'nin önerisini sundu.

Mültecilerin değişimi

Reuters’a konuşan bir yetkili, Başbakan Davutoğlu'nun 28 ülke lideriyle yapılacak çalışma yemeğinde yeni önerilerde bulunacağını ve anlaşmaya varabilmek amacıyla zirvenin akşam saatlerine kadar uzayacağı belirtilmişti.

Yetkili, Ankara'nın şu ana kadar söz verilen 3 milyar Euroluk yardımdan daha fazlasını, AB üyelik görüşmelerinin hızlandırılmasını ve Türk vatandaşları için Avrupa'ya vizesiz seyahatin bu bahara çekilmesini istediğini aktardı. Bunun karşılığında Ankara'nın Türk karasularında durulan mültecilere ek olarak Avrupa'da sığınma hakkı verilmeyen Suriyeli olmayan sığınmacıları da geri almayı teklif ettiğini söyledi.

Çipras ne demişti?

Sputnik'in haberine göre, zirvenin gerçekleştirileceği AB Konseyi binasına girişte gazetecilere açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, “Bu zirvede Türkiye ile sağlam bir ilerleme kaydetmeyi umuyorum. Aynı zamanda bu, (sığınmacıların) yeniden yerleştirme sürecinin hızlandırılması ve güvenilir bir süreç için de gerekli” değerlendirmesinde bulundu.



