Aort damarı neden yırtılır?

Prof. Dr. Ahmet Akgül, ünlü oyuncu Oya Aydoğan'ın yediği patates kızartmasının boğazına takılması sonucu Aort damarının yırtılmasıyla ilgili olarak, "Öncelikle yemek yerken soluk borusu veya yemek borusuna takılan yiyecekler çıkarılması esnasında sağlıklı bir bireyin damarlarında yırtılma olmaz. Vücudun damar sistemi sağlıklı ise refleks hareketlerinden yani öksürme, hapşırma, ıkınma... gibi göğüs içindeki basınç artışlarından etkilenmez. Fakat kalpten çıkan ana damar olan aort damarında daha önce oluşan yıpranma, balonlaşma, duvarlarında harabiyet varsa bu tip refleks hareketlerinde bile yırtılma riski olabilir. Aort damarını bu tip riske hazırlayan en büyük etken kontrol altına alınamamış tansiyon yüksekliğidir" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; "Hipertansiyon zamanla aort damarının duvarını yıpratır ve balonlaşmaya, kireçlenmeye veya diseksiyon denen içten yırtılmaya yol açar" diyen Akgül, "İşte bu durumda basit bir öksürme bile damardaki hasarı artırıp yırtılmaya yol açabilir" diye konuştu.

Ünlü oyuncu Oya Aydoğan yediği patates kızartması boğazına takılınca çıkarmaya çalışırken rahatsızlanmış ve acil olarak hastaneye kaldırılmıştı. Aort damarında yırtılma meydana gelen Aydoğan, yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. Hayati tehlikeyi atlatan ünlü oyuncu hastaneden uzun bir süre kalmaya devam edecek.