Hastaneye kaldırılan Oya Aydoğan hayati tehlikeyi atlattı

Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden Oya Aydoğan dün akşam aort damarı yırtılınca hastaneye kaldırıldı. Acil olarak Ulus’taki Liv Hospital hastanesine kaldırılan Aydoğan, 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Doktorlar ünlü oyuncunun hayati tehlikeyi atlattığını açıklandı. Haberi alan Orhan Gencebay ve Bülent Ersoy hastaneye geldi.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Ünlü oyuncu Oya Aydoğan şiddetli sırt ağrısı, sol kolunda güçsüzlük ve yüzünde ki uyuşma şikayetiyle geldi. Yapılan kontroller sonrasında kalpten çıkan aort damarında yırtılma tespit edildi. Prof. Dr. Ahmet Özkara ve Op. Dr. Halil Hüzmeli tarafından acil olarak 12 saat süren açık kalp ameliyatıyla aort damarı suni damarla değiştirildi ve gerekli müdahaleler yapıldı. Yoğun bakıma alınan Oya Aydoğan'ın durumu ciddiyetini koruyor" ifadesine yer verildi.

Gurur Aydoğan'dan açıklama

Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur hastanede yaptığı ilk açıklamada 'Annem gece bir şeyler yerken boğazına kaçıyor, onu çıkarmak için bayağı uğraşıp damarı zorluyor ve damarı çatlatıyor, şu an ameliyattan çıkmak üzere biz de gerekli bilgiyi alacağız, yoğun bakıma alacaklar annemi' dedi.

Oya Aydoğan kimdir?

Sinema ve dizi oyuncusu Oya Aydoğan 1957 yılında Erzincan'da doğdu. Ortaokulu zamanının Fransız kız ortaokulu olan St. Pulchérie'de okudu. Liseye de St. Michel'de devam etti. Beyazperdeye 1976 yılında giren Aydoğan, 80'li yıllarda sahnelerde de boy göstermişti. Türk yapımı fantastik çocuk dizisi Bez Bebek (dizi)'te oynayan Aydoğan'ın,1989 doğumlu Gurur Aydoğdu isimli bir erkek çocuk var.