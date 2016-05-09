Oya Aydoğan'ın doktorları: Felç riski var

Açık kalp ameliyatı olan Oya Aydoğan'ın doktorları, ameliyatın güzel geçtiğini, ancak felç ya da nörolojik sonuçların yaşanabileceğini belirtti.

Beyaz TV'de her sabah ekrana gelen "Söylemezsem Olmaz" programının yorumcularından Oya Aydoğan, cumartesi akşamı aort damarının yırtılması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden gelen açıklamada; ünlü oyuncu Oya Aydoğan'ın sağlık durumu halen ciddiyetini korumaktadır. Yoğun bakımda hekimlerimiz tarafından gerekli tedaviler uygulanmaktadır" dendi.

"100 binde bir kişide görülüyor"

Programa katılan kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr Serdar Akgün, bu damar çatlamasının 50-60 yaşları arasında, çoğunlukla kadınlarda 100 binde bir kişide görülen bir hastalık olduğunu söyledi. Mutlu, doktorların yaptığı açıklamalarda; "Ameliyat güzel geçti, ancak felç ya da nörolojik sonuç yaşanabilir" dediklerini de aktardı.

"Ameliyata girerken tebessüm ediyordu "

Programa bağlanan Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, Oya Aydoğan'ı ameliyata girmeden önce gördüğünü ve konuştuğunu söyledi. O anda şakalaştıklarını, gülümsediğini ifade etti. Emre, Aydoğan'ın kendi rahatsızlığını bildiğini ve ameliyata alınacağını da bildiğini de ifade etti. Aydoğan'ın "Patates yiyordum, patates yırtarak geçti boğazımı, takıldı ben de kurtarmak için çok öksürdüm" dediğini açıklayan Emre, Aydoğan'ın annesinin de bu rahatsızlığı geçirdiğini söylüyor.