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Antikapitalist Müslümanlar'a Saraçhane'de müdahale; 9 gözaltı

Taksim'e yürümek isteyen Antikapitalist Müslümanlar'a Saraçhane'de müdahale edildi, eylemciler Burmalı Camii'ne sığındı

01 Mayıs 2014 16:44

Fatih'ten Taksim'e yürümek isteyen Antikapitalist Müslümanlar'ın Saraçhane Köprüsü'ne geçişlerine izin verilmedi. Polis, Vezneciler istikametine yürümek isteyen gruba gaz bombaları ve copla müdahale etti. 9 kişi gözaltına alındı.

Çetin Aydın ve Özge Eğrikar'ın DHA'da yer alan haberine göre, Taksim’e yürüyen Antikapitalist Müslümanlar grubuna Fatih Saraçhane Köprüsü üzerinde polis, gaz bombası ve copla müdahale etti. Kadınlı erkekli 9 kişi gözaltına alındı. Camiye sığınan bir grup polisin gözaltına almama taahhüdü üzerine camiden çıktı.

Antikapitalist Müslümanlar grubu üyesi yaklaşık 30 kişi sabah saat 10.00’da Fatih Camii’nde buluşarak, 1 Mayıslarda ve iş kazalarında ölenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Grup adına basın açıklaması yapan Antikapitalist  Müslümanlar grubu üyesi Sedat Doğan, “Üç aylarda Recep ayı ekin ekmektir, emek vermektir. Biz Antikapitalist Müslümanlar olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü aynı anlam içerisinde kutlamaya çalışıyoruz. Biz Antikapitalist Müslümanlar olarak birçok halkı anlamakta güçlük çektik. Birçok anmalarda da, gezide de, Sivas ta da, hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye çalıştık. Hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye çalıştık. Halkların, ezilenlerin bir arada olduğunu hissedebilmek için bugün de yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Bu 1 Mayıs’ta iş kazalarında ölen işçiler için gıyabi cenaze namazımızı kıldıktan sonra Taksim Meydanı’nda saf tutmaya, birbirimizi çağırmaya davet ediyoruz” dedi.
 
Grup daha sonra Fevzipaşa Caddesi’ne çıkarak Taksim’e doğru yürüyüşe geçti. Bu sırada küçük bir grupta yürüyen gruba katıldı. Sayıları 100’ü geçen kalabalık, “Güç Allah’ın, emek işçinin, kahrolsun küresel kapitalizm” pankartı açarak, “Allah ekmek özgürlük”, “Sınırsız barış toplumu”, “Müslüman uyuma, ezilene sahip çık” sloganları atarak Saraçhane Köprüsü üzerine geldi.

O sırada grup üyeleri Bozdoğan Kemeri’ne “Mülk Allah’ındır” yazılı pankart astı. Polis Saraçhane Köprüsü üzerinde grubun önünü kesti. Taksim’e çıkmanın yasak olduğunu söyleyerek dağılmaları uyarıları yaptı. Grupla polis müzakeresinde göstericiler Eminönü’ne giderek dua etme karşılığında anlaştı. Grup, Saraçhane Köprüsü’nün üzerine geldiğinde, Unkapanı istikametine yöneldi.

Polis, gruba gösterinin yasak olduğunu 5 kez okuduğu metinle uyardı. Grup yürümeye devam etmek isteyince kısa bir müdahale oldu. Bir süre sonra polis Vezneciler istikametine slogan atarak yürümeye başlayan gruba gaz bombaları ve copla müdahale etti. 9 kişi gözaltına alındı. Göstericiler arasındaki bir grup Burmalı Camii’ne sığındı. Polis kapıya dayandı. Göstericilere çıkmazlarsa gözaltına alınacakları söylendi. Göstericilerin slogan atmamak şartıyla camiden çıkışlarına izin verildi.

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