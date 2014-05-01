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Beşiktaş'ta polis müdahalesi, yaralananlar var

Beşiktaş'ta TOMA'lı, gazlı ve plastik mermili müdahalesi ara sokaklarda sürdü

01 Mayıs 2014 14:36

1 Mayıs'ta en hareketli merkezlerden biri İstanbul Beşiktaş oldu. Polisin müdahalesi sabahın erken saatlerinde başladı. Aralıksız müdahalede yaralananlar oldu. Beşiktaş'taki müdahalelerde başından yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs sabahı İstanbul'da en hareketli merkezlerden biri  Beşiktaş oldu. Radikal’de yer alan habere göre, sabah erken saatlerden itibaren Dolmabahçe'de toplanmaya başlayan CHP 'lilerle polis arasında gerilim yaşandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kutlamalara katılması durumunda konuşma yapacağı otobüsü kaldırmak isteyen polise İl Başkanı Salıcı ve Belediye Başkanı Hazinedar engel olmak istedi. Ancak polis 9 kişilik bu grubu dağıtarak otobüsü çekti. Milletvekili Mahmut Tanal protesto eden CHP'lilere müdahaleyi TOMA'nın önüne yatarak engelledi. "Beni ezmeden TOMA buradan hareket edemez" diyen Tanal'ın arbedede arada kalarak kafasından yaralandığı ve gözlüğünün kırıldığı görüldü. BKM oyuncusu Emre Canpolat da bu gerilimde gözaltına alındı. Beşiktaş'taki CHP'liler arasında Mustafa Sarıgül de yer aldı. Beşiktaş'taki müdahalelerde başından yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Sahil tarafında toplanan bir grup eylemci polisle pazarlık yaptı. Ellerinde Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybedenlerin fotoğrafları olan grup isimlerini söyleyerek andı. Bir diğer müdahale ise Barbaros Bulvarı üzerinde toplanan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyelerinin bulunduğu bölgede oldu. Bu müdahale aralıklarla devam etti.

Yaşanan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

 

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