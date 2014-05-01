Ankara Kurtuluş'ta polis müdahalesi

Ankara Kurtuluş’tan Kızılay’a yürümek isteyen öğrencilerden oluşan grup barikat kurarak yolu trafiğe kapattı. Grubun Kızılay’a yürüyüşüne izin vermeyen polis, ‘dağılın’ uyarısının ardından biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Göstericiler ise polise havai fişek ve bilyelerle karşılık verdi. Çatışmalar devam ediyor.

Ankara’da 1 Mayıs kutlamaları Tandoğan ve Sıhhıyye meydanlarında yapılıyor. Tandoğan meydanında Türk-İş, Kamu-Sen ve İşçi Partisi üyeleri toplanmaya başladı. Sendika üyelerin halen sakin olan Tandoğan'a gitmek için Ankara Garı'nda toplanarak buradan Tandoğan Meydanı'na yürüdüler.

Ümit Kozan'ın DHA'da yer alan haberine göre, Sıhhiye Meydanı'na yürüyen gruplar, meydana polis arama noktalarından geçirilerek alındı. Kutlamalar, grupların alana girmesinin ardından başladı. ÖDP'li bir grup Sıhhiye Meydanı'na girişte polis kontrol noktasındaki barikatları yıktı. Yaşanan arbedede Kanal D Kameramanı Hüseyin Çözen ayağından yaralandı, bazı göstericilerin de hafif yaralandığı olaylar sonrasında kontrol noktasına çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Zeynep Gürcanlı’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, DİSK, KESK, Türk Tabipler Birliği (TTB), Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB), Öğrenci Kollektifleri ise 1 Mayıs kutlamaları için Sıhhıye'yi seçti. Öte yandan Yüksel Caddesi üzerinde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, Kızılay’daki Gezi Parkı eylemeleri sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün vurulduğu noktada anma düzenlemek isteyen gruba polis izin vermedi.

Ethem Sarısülük anmasına izin verilmedi

Yüksel Caddesi üzerinde toplanarak Ethem Sarısülük’ü anmak isteyen grup ile Polis arasında itişmeler yaşanırken, araya giren CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün girişimleriyle 15 kişinin Güven Parka gidişine izin verildi.

1 Mayıs kutlamaları için Yüksel Caddesi üzerinde toplanan grup, Gezi parkı olayları sırasında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün de işçi olduğunu belirterek, hayatını kaybettiği yer olan Kızılay'daki Güven Parka yürümek istedi. Ancak grubun önün Yüksel Caddesi Atatürk Bulvarı yakınında kesildi. Grubun birlikte yürümesine polis izin vermeyince polis ve grup arasında tartışma yaşandı, ardından da kısa bir süre itişmeler oldu.

Yaşanan gerginliği araya giren CHP Ankara Milletvekili leven Gök ve polis amirleri önledi. Polis amirleri ile Gök'ün konuşmasının ardından 15 kişinin Güven Parka geçişine izin verildi. Güven Parka giden grup, buraya karanfil bıraktı ve ardından olaysız şekilde dağıldı.

Öte yandan, Ankara'da 1 Mayıs kutlamaları için Sıhhiye ve Tandoğan meydanına izin verildi. Bu nedenle Kızılay'a geçişi sağlayan Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye yönü ile Tandoğan'a çıkan GMK Bulvarı çift yönlü olarak trafiğe polis tarafından kapatıldı. Kızılay çevresinde ise çok sayıda çevik kuvvetin yanı sıra, TOMA'larda olası izinsiz gösterilere müdahale etmek için hazır bekletiliyor.

Başbakan Erdoğan, Başbakanlık'ta olacak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, 1 Mayıs kutlamaları için işçi ve emekçilerin toplandığı saatlerde, Başbakanlık merkez binasında olacak. Erdoğan'ın saat 11.00'de bir kabulü var.

Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan ve beraberindeki heyeti kabul edecek.