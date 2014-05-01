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Şişli'de müzakere bitti, müdahale başladı

DİSK yetkilileri ile polis arasındaki müzakere sürerken çevik kuvvet ekipleri işçilerin olduğu gruba tazyikli su ile müdahalede bulundu

01 Mayıs 2014 14:51

DİSK üyeleri 1 Mayıs'ta Taksim’e yürümek için Şişli’deki DİSK Genel Merkezi’nde toplandı. Aralarında CHP’li ve HDP’li milletvekillerinin de bulunduğu gruba dağılmaları yönünde yapılan anonsun ardından müdahale başladı. Mecidiyeköy ve Okmeydanı’da toplanan gruplara da biber gazı ile müdahale edildi.

DİSK korteji genel merkezin önünden Halaskargazi caddesine indi. Saat 11:00'de yürüyüşe başlayan kortejin önü Şişli Atatürk Evi önünde barikat oluşturan polis tarafından kesildi. Polisle DİSK yöneticileri pazarlık yapmaya başladı. Taksim'e yürümekte ısrarlı olduklarını söyleyen DİSK Genel Başkanı Kani Beko'yla, " Arkanızda yüzleri maskeli gruplar var" diyen polis müdürü arasındaki konuşma sürerken çevik kuvvet ekipleri TOMA'dan tazyikli suyla müdahale başladı. TOMA’ların DİSK Genel Merkezi’ne de su sıktığı görüldü. Kısa bir süre sonra gazlı müdahale de geldi. Grupları DİSK Genel Merkezi ve ara sokaklara dağılırken bölgedeki gerginlik saatlerce devam etti.

Okmeydanı hastane civarında çatışmalar yaşandı. Eylemciler polise barikat ve taşlarla karşılık verdi. E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde yolu trafiğe kesen eylemcilere polis müdahale etti. En az 15 kişinin gözaltında olduğu bildirildi.

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1 mayıstaksimistanbuleylemşişlidiskokmeydanı

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